Stars Kesha war heimlich verlobt

Kesha - HERA 2024 Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat verraten, dass sie eigentlich vorhatte zu heiraten.

Kesha gibt preis, dass sie zeitweise heimlich verlobt war.

Die 38-jährige Sängerin, die in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Partnern in Verbindung gebracht wurde, hat sich von ihrem letzten unbekannten Freund getrennt, nachdem sie durch ihre eigene Musik verstanden hatte, dass sie noch nicht bereit ist sich auf ewig an jemanden zu binden. In der SiriusXM-Radioshow ‚The Morning Mash Up‘ erklärte Kesha: „Im Prinzip denke ich, dass Songs zu schreiben mich zu meiner Wahrheit führt. Ich war verlobt und wollte es nicht mehr sein und mir war noch nicht mal bewusst, dass ich mich von ihm trennen werde, bis ich einen Song darüber geschrieben habe. Ich hörte mir den Song an und dachte: ‚Oh nein, ich werde jetzt mit ihm Schluss machen.‘ Es führte mich zu meiner Wahrheit, denn im Song kann ich nicht lügen. Man kann in einem Song nicht lügen.“

Kesha, die in der Vergangenheit sowohl mit Männern als auch mit Frauen liiert war, hat sich bereits in mehreren Retreats mit dem Thema Songwriting beschäftigt. Dazu erzählt sie: „Ich glaube, dass es wichtig ist etwas zu kreieren und ich denke, dass wir alle gesünder wären, wenn wir einen Ort hätten, an dem wir unsere Emotionen herauslassen könnten.“