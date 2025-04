Stars Hollywood-Star Kevin Bacon: ‚Horrorprojekte stören meinen Schlaf‘ Kevin Bacon hat Schlafstörungen, wenn er Horrorprojekte macht. Der 66-jährige Schauspieler hat im Laufe der Jahre in einer Reihe von Horrorfilmen und TV-Shows mitgespielt, aber Kevin hat zugegeben, dass sein Arbeitsleben manchmal in sein reales Leben übergreifen kann. Auf die Frage, ob die Hauptrolle in ‚The Bondsman‘ – der neuen Action-Horror-Serie – seinen Schlaf beeinflusst […]