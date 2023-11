Stars Kevin Bacon: Schweinefleisch kommt ihm nicht mehr auf den Teller

Kevin Bacon - Tribeca Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 08:00 Uhr

Schluss mit Bacon für Kevin Bacon: Der Schauspieler hat aufgehört, das Fleisch von Schweinen zu essen.

Kevin Bacon isst kein Schweinefleisch mehr, seit er auf einem Bauernhof lebt.

Seinem Nachnamen zu trotz hat der US-Schauspieler Schluss mit Speck gemacht. Der Grund dafür ist, dass er selbst Schweine auf seiner Farm in Connecticut hat. Seitdem fühlt sich der 65-Jährige nicht mehr dazu in der Lage, die Tiere zu essen. „Ich esse keine Ziegen und keine Schweine mehr, weil ich Ziegen und Schweine habe. Meine Frau sagt: ‚Wir können uns keine Tiere mehr anschaffen, weil du dann aufhören wisst, alles zu essen!‘“, scherzt er im Interview mit der ‚Sexiest Man Alive‘-Ausgabe des ‚People‘-Magazins.

Der ‚Footloose‘-Star hat außerdem drei Alpakas und drei Pferde zu Hause. „Ich liebe Tiere“, schwärmt er. „Es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein, und sie beruhigen mich so sehr.“ Daneben betätigt sich der Emmy-Preisträger gerne als Gärtner auf seinem Grundstück. „Wir lieben es auch, in den Garten zu gehen und frische Kräuter, Tomaten, Basilikum, Paprika oder Zucchini zu ernten. Etwas von der Rebe zu nehmen, das sich warm anfühlt und riecht, als wäre es von all den natürlichen Kräften der Sonne, der Luft, des Wassers, der Erde und der Erde geschaffen worden, und es dann wieder in den Körper zu stecken, um sich selbst zu ernähren“, schildert Kevin. „Das ist eine großartige Lektion darüber, wie wichtig es ist, unser Bestes zu tun, um dieses Boot zu schützen, in dem wir alle sitzen.“