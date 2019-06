Kevin Costner in „Bodyguard“: Ach, das war gar nicht Whitney Houston?

Samstag, 22. Juni 2019 19:20 Uhr

Als der US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Unternehmer, Regisseur und Musiker Kevin Costner im Jahr 1992 mit Whitney Houston drehte wurde die Filmromanze ‚Bodyguard‘ ziemlich schnell zum Klassiker. Nun enthüllte der Star ein lang gehütetes Geheimnis!

Es ist also gar nicht Whitney Houston ist, die da auf dem Filmplakat in inniger Pose Schutz sucht bei ihrem nicht minder berühmten Filmpartner Kevin Costner.

Die Story hinter dem Shooting

Der 64-jährige Costner erzählte jetzt jedenfalls gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: Das war tatsächlich gar nicht Whitney“. Zu den Hintegründen erklärte der zweifache Oscar-Preisträger. „Sie war bereits heimgegangen und es war ihr Double, das seinen Kopf in meine Schulter vergraben hat – was ohnehin angebracht war.“

Immerhin habe ihre Figur in der Szene Angst verspürt, so der Schauspieler weiter. Einer der berühmtesten Momente des Films trug sich also gar nicht zwischen den beiden Hauptdarstellern zu!

Auf dem Plakat ist Schauspieler Kevin Kostner in seiner Rolle als Personenschützer Frank Farmer zu sehen – in seinen Armen eigentlich Hauptdarstellerin Whitney Houston als Popsängerin Rachel Marron. Wer auch immer ihr Double war, es sieht genauso gut aus!

Album 44 Mio Mal verkauft

Übrigens: Den Film sahen in Deutschland 6,2 Millionen Zuschauer. Mehr noch: ‚Bodyguard‘ wurde vor allem durch seinen Soundtrack weltberühmt. Das Album ‚The Bodyguard‘ wurde eines der erfolgreichsten aller Zeiten und verkaufte sich bislang weltweit 44 Millionen Mal. Selbst der Titelsong ‚I Will Always Love You‘ wurde dadurch zu einem der größten Hits aller Zeiten und verkaufte sich über zwölf Millionen Mal.

Quelle: twitter.com