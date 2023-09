Stars Kevin Costner: Jetzt spricht er über die Scheidung

Christine Baumgartner Kevin Costner 2023 - Uygun BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 08:00 Uhr

Kevin Costner hat sein Schweigen über seinen zermürbenden Scheidungskampf gebrochen – und gesagt, es fühle sich „so schlecht“ an.

Der 68-jährige ‚Bodyguard‘-Schauspieler gewann kürzlich seinen Kampf um die Kürzung der Unterhaltszahlungen für die drei Kinder, die er mit seiner 49-jährigen entfremdeten Frau Christine Baumgartner teilt – mit einem Richterurteil, dass er ihr nun 63.000 Dollar pro Monat zahlen muss – und er hat den Kampf nun als „schrecklich“ bezeichnet.

Der Schauspieler sagte gegenüber ‚Access Hollywood‘ nach seinem Sieg vor Gericht: „Dies ist ein schrecklicher Ort, aber das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Es fühlt sich so schlecht an. Wir reden über jemanden, den ich auf der anderen Seite liebe. Ich kann es einfach nicht.“ Auf die Frage, ob Costner „immer noch Liebe“ für seine entfremdete Frau empfinde, antwortete er: „Natürlich.“ Der Oscar-prämierte ‚Der mit dem Wolf tanzt‘-Schauspieler betonte, dass er nicht über ihr Scheidungsverfahren lachen könne, obwohl er im Zeugenstand einen Witz gerissen haben. Baumgartners Anwalt hatte Costner beschuldigt, mehr Geld verdient zu haben, als er zuvor angegeben hatte, und er witzelte: „Wir müssen eine Schatzsuche veranstalten, um es zu finden.“

Seine Äußerungen am Freitag waren sein erstes direktes Eingeständnis über die Trennung, seit Christine im Mai die Scheidung eingereicht hatte. Kevins Gerichtsstreit über ihre Unterhaltszahlungen führte dazu, dass er behauptete, sie sei mit seinem engen Freund Josh Connor zusammen, mit dem sie im Juli Urlaub machte. Er beschuldigte sie, 20.000 Dollar in bar von dem Finanzier erhalten zu haben. Sie behauptete über ihren Anwalt, Kevin habe Beweise für seine Finanzen „zurückgehalten“ – eine Anschuldigung, die er später im Zeugenstand bestritt. Christine hatte beantragt, dass er 175.057 US-Dollar in monatlichen Raten für ihre Söhne Cayden (16), Hayes (14) und Tochter Grace (13) zahle, die sie später auf 161.592 US-Dollar reduzierte. Christine sagte, dass luxuriöses Wohnen zu diesem Zeitpunkt in der „DNA“ der Teenager sei, da sie darum bat, dass sie mit verschwenderischen Ferien und Privatjet-Reisen verwöhnt werden.