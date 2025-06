Stars Kevin Costner: Seine größte Herausforderung als siebenfacher Vater

Kevin Costner - History Channel Talk - LA - September 21st 2024 - Kayla Oaddams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler ist Vater von sieben Kindern - damit hat er am meisten zu kämpfen.

Kevin Costners größte Herausforderung als siebenfacher Vater ist es, all seine Kinder gleichzeitig an einem Ort zu versammeln.

Der Hollywood-Star ist Vater von drei erwachsenen Kindern – Joe, Annie und Lily – aus seiner ersten Ehe mit Cindy Silva sowie von Sohn Liam aus seiner Beziehung mit Bridget Rooney. Außerdem hat er drei Teenager – Grace, Cayden und Hayes – mit seiner zweiten Ehefrau Christine Baumgartner. Er gibt zu, dass eine so große Familie auch Herausforderungen mit sich bringt.

„Es ist hier und da. Es ist sehr schwierig, sie alle gleichzeitig zusammenzubringen, da sie alle ihren eigenen Lebensweg gehen“, erzählte er gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Der 70-Jährige versuche, seine Häuser so einladend wie möglich zu gestalten, damit seine Kinder gerne Zeit bei ihm verbringen. „Man versucht, einen Ort zu schaffen, zu dem sie gerne zurückkehren. Ich gestalte meine Häuser immer für mich und meine Familie – für meine Kinder und deren Kinder –, damit sie Freude daran haben, wiederzukommen“, erklärte der Schauspieler.

Costner verriet außerdem, dass sich seine Familie am Wochenende versammelt habe, um seinen 18-jährigen Sohn Cayden bei dessen Highschool-Abschlussfeier im kalifornischen Santa Barbara zu unterstützen. „Mein Sohn Cayden macht seinen Abschluss, also kommen alle Kinder, um das mit ihm zu feiern. Es wird ein vier- oder fünftägiges Event, bei dem wir so viel Zeit miteinander verbringen wie möglich“, schilderte der ‚Bodyguard‘-Darsteller. Alle seien „sehr stolz“ auf Cayden. „Das ist einer dieser besonderen Momente in seinem Leben – und er hat es großartig gemacht“, betonte Costner.