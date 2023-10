Film Kevin Greutert betrachtet ‚Saw X‘ als Abschied von Jigsaw

Bang Showbiz | 13.10.2023, 13:00 Uhr

Kevin Greutert erzählte, dass er ‚Saw X‘ als einen Abschied von Jigsaw betrachtet.

Der 58-jährige Regisseur hat den neuesten Film der Horror-Reihe inszeniert und verriet jetzt, dass er darin einen Abschied von Tobin Bells ikonischem Antagonisten John Kramer/Jigsaw sieht.

Kevin verriet in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wir müssen einfach abwarten, wie die Zukunft von ‚Saw‘ aussehen wird. Es gibt so viele Richtungen, in die wir gehen könnten, aber für mich gibt es dabei keine eindeutige Richtung, die aus diesem Film hervorgeht. Ich wollte wirklich, dass es sich wie eine Art endgültiger Abschied für die Jigsaw-Figur anfühlen wird, aber man sollte niemals nie sagen.“ Der neue ‚Saw‘-Film ist zum ersten Mal in der Franchise von den Kritikern gelobt worden und Greutert erklärte: „Wir sind ein Risiko eingegangen, indem wir John Kramers Charakter wirklich konkretisierten. Das widerspricht der Weisheit von ‚Der weiße Hai‘ und von ‚Alien‘, dass es umso besser ist, je weniger man von seinem Monster zu sehen bekommt. Wenn dieser Film eine Chance hätte, dann würde er deshalb laufen, indem man sich ausgiebig mit John Kramers Charakter beschäftigt.“ Kevin fügte hinzu, dass er ein gutes Gefühl bei dem Film hatte, auch wenn keine herkömmlichen Testvorführungen stattfanden.