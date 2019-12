Kevin Hart: „2019 war ein Höllenjahr für mich“

Kevin Hart hat jetzt das Jahr 2019 Revue passieren lassen. Es sei für ihn „ein Wirbelsturm“ gewesen. Der „Jumanji: The Next Level “ -Star wurde am Dienstag mit einer Hand- und Fußabdruck-Zeremonie im berühmten TCL Chinese Theatre in Hollywood geehrt. Anschließend nutzte der Schauspieler Instagram, um die bedeutsame Angelegenheit mit der Welt zu teilen.

„Worte können meine Emotionen im Moment nicht erklären … 2019 war ein Höllenjahr für mich. Ich schätze aber die Höhen und Tiefen. Um ehrlich zu sein, ich schätze die Tiefen so sehr, weil sie zur Charakterbildung beitragen“, so der 40-Jährige. Hart fuhr fort: „Meine Wertschätzung für das Leben ist die höchste, die es je gegeben hat.

Ich befinde mich noch immer in einem Prozess und bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich zu verbessern oder besser zu werden, bereit zuzuhören und zu akzeptieren oder zu lernen. Ich bin auch dankbar für meine Familie, Freunde, Mitarbeiter und Fans … Ohne euch wäre das alles nicht möglich.“

Der „What Now“- Comedian nannte dann auch einige enge Unterstützer und enge Freunde und Familienmitglieder, denen er seine Karriere verdankt und ohne die er nicht hier sein würde.

„2019 endet mit einem Urknall“

„Ich danke euch allen vielmals. Mama, ich hoffe, ich mache dich stolz. Papa, ich liebe dich. 40 G’s, du bist der beste große Bruder auf dem Planeten. Niko, du bist alles für mich. Kinder, ich mache alles für euch. Gott du bist ALLES für mich!“

Er schloss mit den Worten: „Hände und Füße sind jetzt im Beton. Danke an meine Brüder The Rock & Will Ferrell. Ich liebe und bewundere euch beide! PS, Karen Gillian du rockst. Ich liebe dich. Vielen Dank an alle meine Studio-Partner, die mit dabei waren. Ich weiß euch alle wirklich zu schätzen. Ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2020, denn ich habe gerade das Jahr 2019 mit einem Urknall abgeschlossen beendet.”

Hart teilte auch eine Reihe von Fotos mit seinen Schauspielkollegen Karen Gillan, Will Ferrell und seinem besten Kumpel Dwayne „The Rock“ Johnson.

Im vergangenen Monat gab Hart bekannt, dass er auf Netflix ab Dezember eine neue sechsteilige Dokumentarserie mit dem Titel „Don’t F ** k This Up“ veröffentlicht, die „die Ereignisse reflektiere, die sein Leben geprägt haben und ihn zu der Person gemacht haben, die er ist ist heute.“