Stars Kevin Hart: Er versteht Tom Bradys Rückzug nach Netflix-Witzen

Kevin Hart - Me Time - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 08:00 Uhr

Kevin Hart glaubt, dass Tom Brady seinen Netflix-Roast als „bittersüß“ bezeichnete, weil er seine Familie schützen wollte.

Der 45-jährige Komiker meldete sich zu Wort, nachdem der ehemalige NFL-Star Tom (46) im Mai im Podcast ‚The Pivot‘ gesagt hatte, er bereue es, der Aktion zugestimmt zu haben, da seine Kinder von den Gags betroffen seien.

Während des live gestreamten Roasts am 5. Mai aus dem Kia Forum in Kalifornien wurde Tom mit einer Reihe von knallharten Gags über seine Scheidung vom brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen (44) konfrontiert, mit der er Sohn Benjamin (14) und die 11-jährige Vivian hat. Kevin erzählte dem ‚Bleacher Report‘ über Toms Reaktion: „Ich kann mich auf die Seite der Zeit stellen und sehen, was er meint, und einfach nur, dass er die Idee der Familie und das damit verbundene Gespräch schützen will. Das ist wahrscheinlich der Ort, von dem seine Aussage kommt. Und wissen Sie, ich bin nicht eingeweiht in das, was er danach durchgemacht hat, also vermute ich nur, dass seine Reaktion und dass er etwas darüber gesagt hat, möglicherweise ein Ergebnis davon war.“

Tom erzählte zuvor gegenüber ‚The Pivot‘, dass er es „nicht mochte“, wie seine Kinder von den Witzen über seine Ex-Partnerinnen Gisele und Bridget Moynahan „beeinflusst“ wurden. Er sagte: „Es ist das Schwierigste an dem bittersüßen Aspekt, wenn man etwas tut, von dem man denkt, dass es nur lustig ist, und dann plötzlich merkt man: ‚Das würde ich nicht noch einmal tun.‘ Weil es die Menschen auf der Welt betrifft, die mir am meisten am Herzen liegen.“