Film Kevin Hart hat „eine Verantwortung“ für die nächste Generation

Kevin Hart - Me Time - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 11:00 Uhr

Kevin Hart hat eine „Verantwortung“ für die nächste Welle von Schauspielern und Schauspielerinnen.

Der 45-jährige Star, der sich nach seiner Karriere als Stand-up-Comedian der Schauspielerei zugewandt hat, ist sich „sehr bewusst“, dass er eine Verantwortung gegenüber aufstrebenden Filmstars hat.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Kevin: „Ich bin mir sehr bewusst, dass ich älter werde und zu einem Veteran in unserem Geschäft werde. Wir haben eine Verantwortung, und diese Verantwortung besteht darin, zu versuchen, diejenigen, die nach uns kommen, so gut wie möglich zu positionieren, damit sie das, was wir getan haben, noch übertreffen und noch weiter gehen können.“ Er fügte hinzu: „Das Geschäft wächst und ist nur deshalb so erfolgreich und erreicht neue Ebenen, weil die Menschen darunter etwas tun und schaffen. Ich kann also nur hoffen, dass diese Generation von erstaunlichen Talenten und Schauspielern, Schauspielerinnen, Unternehmern, Influencern, Sie wissen schon, die nächste Welle von Komik und die nächste Welle von Drama, dass es sie wirklich gibt.“

Kevin sieht es als seine Aufgabe an, der nächsten Generation von Filmstars „so viele Türen wie möglich zu öffnen“. Der ‚Ride Along‘-Darsteller, der in seiner Filmkarriere bereits mit Schauspielern wie Ice Cube und Dwayne „The Rock“ Johnson zusammengearbeitet hat, erzählte: „Alles, was wir versuchen können, ist, so viele Türen wie möglich aufzustoßen, damit sie neue Schlösser für die Türen dahinter entdecken können.“