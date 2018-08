Kevin Hart: „Ich liebe dich mehr als alles andere“

Sonntag, 19. August 2018 14:18 Uhr

US-Comedian Kevin Hart schwärmt von seiner Frau. Der 39-jährige Schauspieler ist seit Oktober 2016 mit Eniko Parrish verheiratet, mit der er den acht-Monate alten Sohn Kenzo Kash hat. Zu Ehren ihres 34. Geburtstages am Samstag (18. August) veröffentlichte er nun eine süße Liebeserklärung auf Instagram.

Zu dem Bild, auf dem Eniko in einem kurzen, goldenen Glitzerkleid zu sehen ist, schrieb der ‘Night School‘-Darsteller: „Herzlichen Glückwunsch an meine Bad Mamma Jamma, wie ich meine FRAU nenne… Ich liebe dich mehr als alles andere. Du wirst mit der Zeit immer schöner.“ Der herzerwärmende Post erscheint gerade mal eine Woche, nachdem das Paar seinen zweiten Hochzeitstag feierte. Damals veröffentlichte Hart ein professionelles schwarz-weiß Foto von ihrem großen Tag auf Social Media und schrieb dazu: „Was man versteht, muss nicht ausgesprochen werden… Du hast mich bekommen und ich dich… Ich bin so froh, dass wir uns gegenseitig haben!!! Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück. Fröhlichen Hochzeitstag.“

Quelle: instagram.com



„Ein Hoch auf ein weiteres Jahr!“

Eniko postete dagegen ein professionell aufgenommenes Video, dass den ersten Tanz des frischvermählten Paares zeigt. Im Untertitel heißt es: „Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Liebster! Es sind gerade einmal zwei Jahre her und es fühlt sich schon wie ein Lebenlang mit dir an. Ein Hoch auf ein weiteres Jahr voller Liebe, Licht und Lacher!“