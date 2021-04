Kevin Pannewitz ist jetzt Straßenfeger

Kevin Pannewitz kurz vor seinem Rauswurf bei Carl Zeiss Jena. (dr/spot)

29.04.2021 23:15 Uhr

Neuer Job für Ex-Profikicker und TV-Star Kevin Pannewitz. Der einstige Gewinner von "Kampf der Realitystars" ist jetzt Straßenfeger in Berlin.

Der ehemalige Bundesliga-Kicker und „Kampf der Realitystars“-Kandidat Kevin Pannewitz (29) arbeitet nun bei der Stadtreinigung in Berlin als Straßenfeger. Das gab der Ex-Profi auf seinem Instagram-Profil am Donnerstag bekannt. Er verdiene dort 1.100 Euro für einen halbtags Job. „Wenn ich gut bin, kann ich übernommen werden. Wenn ich scheiße bin, dann nicht“, sagte Pannewitz.

Pannewitz sorgte zunächst bei Hansa Rostock ab 2009 in der 2. Bundesliga für Furore, galt als riesiges Talent und wurde anschließend vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Immer wieder warfen ihn jedoch Disziplinlosigkeit und Probleme mit Übergewicht zurück. Ein Comeback beim FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga scheiterte im Januar 2019. Im Sommer 2020 nahm Pannewitz an der RTL-Sendung „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ auf Phuket teil. Am Ende gewann er und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.