Musik Kevin Parker: Überraschungs-DJ-Set beim Primavera Sound-Musikfestival

Kevin Parker - The Citadel Festival 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 16:00 Uhr

Kevin Parker hat am Wochenende während eines Überraschungs-DJ-Sets beim Primavera Sound-Musikfestival einen neuen Tame-Impala-Song präsentiert.

Der australische Musiker unterhielt die Fans nach dem Ende des Events in Barcelona am Samstagabend (7. Juni) mit einem Set im Nitsa Club.

Die Anwesenden durften sich auf das besondere Highlight freuen, als Parker verkündete, dass er einen noch nie zuvor gehörten Song spielen würde. Kevin fragte die Menge: „Wollt ihr einen neuen Tame-Impala-Song hören? Ihr werdet die Ersten sein, die ihn hören werden, das ist euch klar. Von jetzt an gibt es kein Zurück mehr.“ Dann spielte der DJ den neuen Song, dessen Titel bisher noch nicht bekannt ist. Das letzte Studioalbum von Tame Impala war ‚The Slow Rush‘ aus dem Jahr 2020. Kevin hatte im letzten Jahr seinen gesamten Musikkatalog an Sony Music Publishing verkauft. Der ‚Borderline‘-Sänger schloss einen weltweiten Vertrag mit dem Plattenlabel ab, der angeblich alle seine vergangene und zukünftige Musik umfasst, darunter auch Songs für Rihanna, Sir Mick Jagger, die Gorillaz, Mark Ronson und andere.