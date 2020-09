10.09.2020 09:23 Uhr

Kevin Spacey wegen sexueller Belästigung verklagt

Der gefallene Hollywoodstar Kevin Spacey wird von Anthony Rapp wegen sexueller Belästigung verklagt.

Der offen schwul lebende britische Schauspieler war einer der ersten, der seine Anschuldigungen gegen Spacey im Jahr 2017 öffentlich machte. Rapp wurde 1996 in der Rolle des Mark Cohen im Musical „Rent“ bekannt, die er 2005 auch in der Verfilmung verkörperte.

Mit 14 von Kevin Spacey angefasst?

Er behauptet, dass der 1986 im Alter von nur 14 Jahren Opfer von ungewollten sexuellen Handlungen geworden sei. Kevin Spacey war damals 26 Jahre alt.

Nun hat der ‚Star Trek: Discovery‘-Schauspieler auch offiziell Klage gegen den in Ungnade gefallenen Schauspieler eingereicht. Laut der Nachrichten-Webseite ‚TMZ’ soll Rapp in New York gegen Spacey Klage eingereicht haben.

Verängstigt ins Badezimmer gerannt

Darin heißt es, dass er Spacey vor 34 Jahren am Broadway kennenlernte, wo er in ‚Precious Sons‘ zu sehen war. Damals soll Spacey Rapp zu einer Party in seinem Zuhause im Osten Manhattans eingeladen und ihn dort sexuell ausgenutzt haben. Angeblich kam es dazu, dass er dem damals Minderjährigen an den Hintern griff, ihn auf ein Bett hob und sich ohne Einverständnis Rapps auf ihn legte.

Der heute 48-Jährige soll damals völlig erschrocken und verängstigt in ein Badezimmer gerannt sein. In seiner Klage heißt es, dass er unter dem Erlebnis sowohl psychisch als auch emotional gelitten habe, da er sich gedemütigt, depressiv und voller Angst und Wut fühlte.

„Ernsthafte Entschuldigung“

Rapp hatte zuerst im Oktober 2017 in einem Interview mit dem renommierten Online-Portal „BuzzFeed“ über den Vorfall berichtet. Kevin Spacey gestand in Folge der Anschuldigungen ein, sich zwar nicht mehr an den Vorfall zu erinnern, Rapp jedoch eine „ernsthafte Entschuldigung“ schuldig zu sein, sollte es sich tatsächlich so zugetragen haben, hieß es in einem Beitrag des Magazins „Der Spiegel“.

Anthony Rapp und sein langjähriger Freund Ken Ithiphol hatten sich im November 2019 verlobt. (Bang/KT)

Anthony Rapp: Seine bekanntesten TV- und Filmprojekte

1997: Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI (The X-Files, Fernsehserie, Folge 5×04)

2000: Road Trip

2001: A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn

2004, 2012: Law & Order: Special Victims Unit (Fernsehserie, 2 Folgen)

2005: Rent

seit 2017: Star Trek: Discovery (Fernsehserie)

2018: Tote Mädchen lügen nicht (13 Reasons Why, Fernsehserie, Folge 2×13)