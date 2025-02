Stars Khloé Kardashian: Besuch von Tristan Thompsons Basketballspielen machte ihr „Angst“

Khloe Kardashian - June 15, 2022 in Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin gesteht, wie es für sie war, mit ihren Kindern zu den Spielen ihres Ex zu gehen.

Khloé Kardashian gesteht, dass sie „verängstigt“ war, als sie die Basketballspiele ihres Ex-Partners Tristan Thompson besuchte.

Die Reality-TV-Darstellerin nahm ihre Kinder True (6) und Tatum (2) mit, um dem Sportstar bei NBA-Spielen der Cleveland Cavaliers zuzusehen. Allerdings hatte sie das ungute Gefühl, von der Öffentlichkeit verurteilt zu werden.

In einer neuen Folge von ‚The Kardashians‘ gesteht die Schwester von Kim Kardashian: „Ich hatte eine Menge Angst, dorthin zu gehen. Eher wegen der Reaktion der Öffentlichkeit, was so lahm ist, das zu sagen. Denn ich wusste, dass ich gefilmt werden würde.“ Khloé ergänzt: „Meine Familie, mein Umfeld – sie wissen, dass Tristan und ich nicht zusammen sind. Aber es ist traurig, dass ich wegen des Lärms von draußen eine Menge Angst hatte.“

Die 40-Jährige war entschlossen, das Spiel ihrer Familie zuliebe zu besuchen. „Ich wollte es einfach nicht mehr hören: ‚Oh, sie wird ihren Mann unterstützen!‘ Oder was auch immer die Leute gesagt haben“, erinnert sich die Zweifach-Mutter. Sie habe gedacht: „Oh mein Gott, genug davon.“ Khloé fügt hinzu: „Aber ich dachte auch: ‚Sch*** drauf, ich tue das für meine Kinder, ich tue das für meinen Cousin.‘ Und ich bin so froh, dass wir es alle gemacht haben. Wir hatten alle eine tolle Zeit.“