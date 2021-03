Khloé Kardashian: Darum will sie eine Leihmutter

19.03.2021 21:20 Uhr

Warum will Khloé Kardashian ihr zweites Kind mit Tristan Thompson nicht selbst austragen? Der Grund ist ein medizinischer!

Khloé Kardashian (36) will ein zweites Kind. Daraus machte die Ich-Darstellerin nie ein Geheimnis. Doch der Weg dahin scheint voller Steine zu liegen.

Im neuen Teaser zu „Keeping Up With The Kardashians“ erklärte sie nun, warum sie das Baby nicht auf natürlicher Art und Weise zeugen und austragen möchte.

Künstliche Befruchtung

Zunächst einmal wird Baby Nr. 2 nicht auf die schöne, altmodische Art gezeugt werden. Das liegt aber vor allem daran, dass Khloé erneutem Nachwuchs von ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (30) will. Sie werden nicht miteinander schlafen, sondern eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen.

Leihmutterschaft

Das befruchtete Ei soll dann aber auch nicht in Khloés Gebärmutter eingesetzt werden, sondern in die einer Leihmutter. Warum das denn? Mit 36 Jahren konnte der TV-Star doch eigentlich problemlos erneut schwanger werden.

Im Gespräch mit ihrer großen Schwester Kim Kardashian (40) erzählte Khloé aber: „Meine Ärztin meinte, dass es eine Risiko-Schwangerschaft wäre. Sie sprach von einer circa 80-prozentige Chance, dass ich eine Fehlgeburt erleiden würde.“

Mit diesem Wissen versteht man natürlich, warum die Amerikanerin eine Leihmutterschaft vorzieht.

Beinahe Tochter True verloren

Wie die Ich-Darstellerin weiter erzählte, ging bereits ihre erste Schwangerschaft nicht leicht vonstatten. „Ich hatte mit True am Anfang fast eine Fehlgeburt“, fügte Khloé hinzu. „Aber ich wusste nicht, dass das so eine Sache ist, die sich hinzieht.“

Gemischte Gefühle

Auch wenn Schwester Kim, deren letzten zwei Kinder Psalm und Chicago von einer Leihmutter ausgetragen wurden, Khloé gut zuredet, äußert diese immer noch gemischte Gefühle bezüglich der Leihmutterschaft.

Sie sagte: „Ich bin wirklich dankbar, dass es andere Optionen gibt, aber ich habe es wirklich geliebt, mit True schwanger zu sein. Es ist so eine schöne Erfahrung. Zu wissen, dass ich dieses Gefühl vielleicht nie wieder haben werde, ist entmutigend, beängstigend, stressig und es bricht mir das Herz.“

Wir sind gespannt, wie es weiter geht mit Khloés Kinderplänen. Vielleicht ist Baby Nr.2 schon längst auf dem Weg. Denn die Dreharbeiten zur aktuellen und finalen Staffel von „Keeping Up With The Kardashian“ liegen bereits einige Wochen zurück.