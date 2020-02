Khloé Kardashian: Die Tochter spürt die Energie

Khloé Kardashian sorgt für positive Energie um ihre Tochter herum. Die 35-Jährige hat mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson die 22 Monate alte Tochter True und in ihrem fast zweijährigen Leben hat die Kleine schon eine Menge Trubel erleben müssen.

Bereits kurz vor der Geburt trennten sich Khloé und der Basketball-Star, weil seine Affären aufgedeckt wurden, und bei einem weiteren Beziehungsversuch wurde er mit einer Freundin der Familie beim Fremdknutschen auf einer Party erwischt. Die kleine True wird also von getrennten Elternteilen aufgezogen, doch davon einmal abgesehen, soll keine negative Energie um sie herum herrschen. Das verriet nun Mama Khloé in einer Vorschau für eine Folge der Familien-Reality-Show ‚Keeping Up With The Kardashians‘, die im letzten Jahr gedreht wurde.

Quelle: instagram.com

Klein-True fühlt es!

„Für mich ist True ein Jahr und einen Monat alt, deswegen weiß sie noch nicht wirklich, was passiert. Aber mir kommt es so vor, als wisse sie es trotzdem und als fühle sie die Energie. Ich glaube ganz fest an so etwas, deshalb tue ich alles in meiner Macht stehende, um nicht die geringste Art von negativer Energie an sie heranzulassen.“