Khloé Kardashian folgt bestimmten Dating-Regeln

Donnerstag, 13. Juni 2019 23:10 Uhr

Khloé Kardashian würde niemals mit einem vergebenen Mann ausgehen. Vor Kurzem kamen Gerüchte in Umlauf, dass die 34-Jährige mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson bereits ausging, während dieser noch mit seiner Ex-Freundin Jordan Craig zusammen war, mit der er den dreijährigen Sohn Prince hat.

Khloé, die von Tristan die kleine Tochter True bekam, die mittlerweile ein Jahr alt ist, trennte sich bereits vor Monaten von ihrem Partner, weil er zum wiederholten Male beim Fremdgehen erwischt wurde. Nahestehende betonten nun, dass sie selbst niemals mit einem vergebenen Mann ausgehen würde und dass das auch damals nicht der Fall gewesen sei.

Sie datet keine vergebenen Männer

„Khloé hasst es, wenn sie sich in der Öffentlichkeit verteidigen muss, aber sie hatte das Gefühl, keine Wahl zu haben. Sie kann es nicht zulassen, dass Jordan behauptet, dass sie mit Tristan bereits ausging, als sie noch mit Jordan zusammen war, und will dazu nichts sagen. Laut Khloé ist es nicht wahr. Sie würde niemals einen Typen daten, der eine Freundin hat. Es ist einfach lächerlich“, verriet nun ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Außerdem habe sich die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin damals sogar Gewissheit holen wollen und extra mehrere Leute nach Tristans aktuellem Beziehungsstatus gefragt. „Khloé wurde sowohl von Tristan als auch von einigen anderen Leuten, die ihm nahestehen, gesagt, dass sie nicht mit Jordan zusammen war, als sie anfingen, miteinander auszugehen.“