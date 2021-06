Khloé Kardashian: Ihre Familie gratuliert ihr zum Geburtstag

27.06.2021 18:01 Uhr

Reality-TV-Star Khloé Kardashian feiert ihren 37. Geburtstag. Mutter Kris Jenner und Schwester Kim Kardashian gratulieren ihr mit liebevollen Worten und Komplimenten.

Khloé Kardashian feiert am Sonntag (27. Juni) ihren 37. Geburtstag. Glückwünsche erhielt der Reality-TV-Star bereits von zwei Familienmitgliedern, Mutter Kris Jenner (65) und Schwester Kim Kardashian (40). Beide Frauen gratulierten der 37-Jährigen mit liebevollen Worten auf Instagram. Kris Jenner schrieb: „Du bist einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, und ich bin so stolz darauf, deine Mama zu sein!“ Sie habe „noch nie jemanden getroffen, der so hilfsbereit, positiv, liebevoll, freundlich und großzügig“ sei. Khloé sei „so geduldig mit uns allen, vor allem mit allen Cousinen und Cousins von True“. True (3) ist die gemeinsame Tochter von Khloé Kardashian und On-Off-Freund Tristan Thompson (30). Die beiden sollen sich vor einigen Wochen zum dritten Mal getrennt haben.

„Du unterstützt und ermutigst jeden einzelnen von uns und obendrein machst du die besten Zimtschnecken, die ich je gegessen habe!“, fuhr Kris Jenner fort. Dazu postete sie eine Reihe Fotos, die Khloé unter anderem als Kind, Jugendliche und gemeinsam mit ihrer Familie zeigen. In den Kommentaren bedankte sich ihre Tochter für die „wunderschöne Nachricht“.

Khloé Kardashian hat „das größte Herz“

Auch Schwester Kim Kardashian ließ es sich nicht nehmen, persönliche Glückwünsche an Khloé zu richten. Zu mehreren Fotos, die die Geschwister zusammen zeigen, schrieb sie: „Alles Gute zum Geburtstag!“ Khloé habe „das größte Herz“ und kümmere sich um alle in ihrem Umfeld. „Du bist ein Licht in meinem Leben und für jeden um dich herum“. Kim Kardashian könne „nicht in Worte fassen, wie gesegnet ich mich fühle, dass du meine Schwester bist“. Es gebe „niemanden, den ich in diesem Leben lieber an meiner Seite habe“. Khloé Kardashian zeigte sich gerührt in den Kommentaren: „So eine süße Nachricht! Danke dir!“