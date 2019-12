Khloé Kardashian: „Jeden Tag dankbar, dass ich auserwählt wurde“

Khloé Kardashian nimmt das Muttersein nicht für „selbstverständlich“. Der 35-jährige Reality-TV-Star zieht die 19 Monate alte Tochter True auf, die er mit Ex-Freund Tristan Thompson hat. Nun erklärte Khloé in einem Instagram-Post, sie werde immer dankbar sein, dass sie „auserwählt“ wurde, um Trues Mutter zu sein.

Auf der Fotosharing-Plattform schrieb sie: „Jeden Tag bin ich dankbar, dass ich auserwählt wurde, um deine Mami zu sein! Ich werde diese Rolle niemals für selbstverständlich nehmen! Danke, Tutu! Ich werde dich mit Leichtigkeit bis ans Ende der Zeit lieben!“ Der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star versucht seit Kurzem, mit seiner Tochter im „Moment“ zu leben, indem er weniger Zeit mit seinem Telefon verbringt. Außerdem ermutigte Kardashian ihre Fans dazu, es ihr gleichzutun, da die Zeit dieser Tage „schneller und schneller“ zu verrinnen scheine.

Quelle: instagram.com

Eigene Show mit der Tochter?

Trotz der Entscheidung der Ich-Darstellerin, die auch bedeutet, dass er sein Leben nicht mehr so intensiv auf Instagram dokumentieren wird, deutete die blonde Schönheit kürzlich an, dass sie und True bald ihre eigene Reality-Show bekommen könnten. In einer relativ neuen Szene von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ saßen Khloé, ihre Mutter Kris Jenner und einige Produzenten zusammen, um Pläne für „die Show“ zu schmieden, die sie „entwickelt“. Genaue Details sind bislang allerdings nicht bekannt.