Khloé Kardashian lästert über diesen Ex ihrer Schwester ab

26.03.2021 22:56 Uhr

Khloé Kardashian ließ in "Keeping Up With The Kardashians" und auf Twitter kein gutes Haar am Ex-Toyboy ihrer Schwester Kourtney.

Kurvenwunder Khloé Kardashian (36) ist seit jeher dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie sagt offen, was sie denkt und wird stinksauer, wenn irgendjemand einer ihrer Schwestern blöd kommt.

Da wundert es wenig, dass sie auf so manchen Ex ihrer Schwestern nicht sonderlich gut anzusprechen ist. Dieser Typ scheint aber ganz oben auf ihrer Abschussliste zu stehen.

Diss gegen Younes Bendjima

In der aktuellen Folge von „Keeping Up With The Kardashians“ schießt die 36-Jährige gegen den verflossenen Toyboy ihrer Schwester Kourtney (41). Bei einem gemeinsamen Abendessen fragt sie die Älteste der Kardashian-Schwestern:

„Sprichst du noch mit Wie-heißt-er-noch?“, was wie eine Anspielung auf ihren jüngsten Ex-Freund Younes Bendjima (27) wirkte. Als Kourtney die Frage verneinte, fuhr Khloé fort: „Blickst du zurück und denkst, dass er vielleicht ein bisschen negativ für dich war?“

Kourtney antwortete: „Ja, er schreibt mir hin und wieder eine SMS. Aber ich denke nie an ihn.“

Tirade auf Twitter

Die Fans mussten nicht lange rätseln, welchen Ex Khloé meinte. Denn während sie ihn in der Episode nicht namentlich nannte, tat sie dies mehr oder weniger auf Twitter.

Parallel zur Ausstrahlung der Folge tweetete sie: „Er war so toxisch und schlecht für Kourt“. Als ein User fragte: „Reden wir über Y?“, schrieb sie zurück: „Du bist schlau.“

He was sooooooo toxic and negative for Kourt. #KUWTK — Khloé (@khloekardashian) March 26, 2021

Kourtney glücklich mit Travis Barker

Über den jetzigen Neuen von Kourtney, den „Blink 182“-Drummer Travis Barker (46) verloren die Schwestern kein Wort. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass die Liaison zu dem Zeitpunkt noch nicht gestartet hatte, als die Folge im Sommer 2020 abgedreht wurde.

Die vierfache Mutter und der Musiker datet seit Anfang 2021. Über Instagram senden sie sich seltsame Liebesnachrichten und scheinen sehr glücklich miteinander zu sein.