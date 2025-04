Stars Khloé Kardashian: Sie arbeitet an einer neuen Reality-TV-Show

Khloe Kardashian - June 15, 2022 in Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 11:00 Uhr

Khloé Kardashian verkündete, dass sie an einer brandneuen Reality-TV-Show arbeitet.

Der 40-jährige Star war im Jahr 2007 erstmals zusammen mit ihrer berühmten Familie in der ‚E!‘-Serie ‚Keeping Up with the Kardashians‘ aufgetreten.

Mittlerweile sind alle Stars gemeinsam in der Hulu-Serie ‚The Kardashians‘ zu sehen. Doch Khloé arbeitet jetzt an etwas Neuem. Kardashian sagte in einem Gespräch mit Scott Disick bei Hulus erster ‚Get Real House‘-Show am Dienstag (22. April): „Es ist sehr aufregend, sehr neuartig, sehr exzellent. Wir freuen uns darauf, die Serie weiterentwickeln zu können.“ Khloé, die zuvor mit Lamar Odom verheiratet war, aber mit ihrem ehemaligen Partner Tristan Thompson die Kinder True (7) und Tatum (2) hat, verriet jedoch nicht, ob ihre Schwestern Kim und Kourtney oder ihre Mutter Kris an der kommenden Show mitwirken würden. Die Show trägt den Arbeitstitel ‚Calabasas Behind the Gates‘. Die Nachrichten von der neuen Reality-Show, für die es bisher noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt, kommen nur wenige Wochen, nachdem Khloé von ihrem neu gewonnenen Selbstvertrauen gesprochen hatte, das sie seit ihrem 40. Geburtstag im vergangenen Jahr entwickelte.