04.12.2020 18:39 Uhr

Khloé Kardashian & Tristan Thompson: Bestätigt er hiermit das Liebes-Comeback?

Verdächtige Kommentare heizen erneut die Gerüchteküche an... Sind Khloé Kardashian und Tristan Thompson wieder ein Paar?

Seit mehreren Jahren führt der „Keeping up with the Kardashians“-Star Khloé Kardashian (36) eine On/Off-Beziehung mit dem Vater ihrer Tochter Tristan Thompson (29). Bestätigt der Basketballspieler jetzt mit einem Kommentar das endgültige Liebes-Comeback der beiden?

Beziehungs-Chaos vom Feinsten

Nach den letzten Monaten blickt wohl niemand mehr beim Beziehungs-Chaos von Khloé und Tristan durch. Erst letztes Jahr hatte sich der Mega-Star vom Vater ihrer Tochter getrennt, da dieser sie ausgerechnet mit Jordan Woods, der BFF ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner, betrogen hatte. Anscheinend verzieh Khloé dem NBA-Star, denn in diesem Jahr näherten sich die beiden wieder an und es wurde über ein Liebes-Comeback gemunkelt. Dann kam jedoch schon wieder der nächste Rückschlag: Die 36-Jährige entfolgte Tristan auf Instagram und heizte damit wieder die Gerüchteküche an, dass sie doch getrennt sind…

Ist das der Beweis?

Als wäre das nicht schon verwirrend genug, scheint es aktuell so, als wäre im Hause Kardashian/Thompson wieder alles gut. Denn die letzten Instagram-Posts von Khloé kommentiert der 29-Jährige plötzlich wieder fleißig mit Komplimenten und möglicherweise versteckten Liebeserklärungen. Unter einem Bild, der Kardashian im Partnerlook mit Töchterchen True zeigt, schreibt Tristan zum Beispiel: „Meine Königin und meine Prinzessin“.

Sie sollen schon wieder zusammen wohnen

Den beiden scheint es dieses Mal auch ziemlich ernst zu sein. Angeblich sollen sie nämlich auch schon wieder den nächsten Schritt gewagt haben und zusammen gezogen sein. Ein Insider verrät „US Weekly“ erst kürzlich, dass Khloé und Tristan mit der gemeinsamen Tochter zwischen Los Angeles, der Heimat des „Keeping up with the Kardashians“-Stars und Tristans Arbeitsorts Boston hin und her pendeln sollen.

Galerie

Timeline ihrer komplizierten Beziehung

Für alle, die den Überblick verloren haben, ist hier noch mal eine Timeline der On/Off-Beziehung von Khloé Kardashian und Tristan Thompson.

September 2016: Erste Dates

September 2016 bis April 2018: Phase der schweren Verliebtheit mit zahlreichen öffentlichen Liebesbekundungen

10. April 2018: Das Promiportal „TMZ“ veröffentlicht ein pikantes Video des Basketballers mit zwei anderen Frauen

12. April 2018: Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True

April 2019 bis Februar 2019: Die frischgebackene Mutter entscheidet sich trotz aller Affären-Gerüchte trotzdem für die Beziehung mit dem Vater ihres Kindes. Es scheint es aber heftig zu kriseln. Die Stars leben und arbeiten in unterschiedlichen Städten.

Februar 2019: Tristan Thompson geht wieder fremd. Er knutscht ausgerechnet mit Jordyn Woods (23), der besten Freundin von Khloés kleiner Schwester Kylie (23). Khloé macht sofort Schluss.

April 2019: Bei der Geburtstagsparty für ihre Tochter ignoriert Khloé ihren Ex komplett.

September 2019: Tristan kommentiert Khloés Instagram Bilder mit anzüglichen Komplimenten. In den kommenden Monaten sucht er die verbrannten Brücken zwischen sich, Khloé und dem Rest ihrer Familie wieder aufzubauen. Er will den Frauen des Kardashian-Jenner-Klan beweisen, dass er ein geläuterter Mann ist.

April 2020: Obwohl sie kein Paar sind, verbringen die Stars den ersten Corona-Lockdown gemeinsam.

Juli 2020: Khloé feiert ihren 36. Geburtstag im kleinen Kreis. An ihrem Ringfinger prangt ein gigantischer Diamant-Ring. Etwa ein Verlobungsring?

August 2020: Mit einem kleinen Kommentar verrät Scott Disick ungewollt, dass Tristan und Khloé wieder ein Paar sind. Er schreibt unter ein Bikini-Bild der Ich-Darstellerin: „Tristan darf sich glücklich schätzen.“

November 2020: Ein Insider verrät, dass die beiden zusammen wohnen sollen und Tristan kommentiert Khloés Bilder mit vermeintlichen geheimen Liebeserklärungen

