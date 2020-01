Khloé Kardashian und ihr emotionaler Jahresrückblick

Khloé Kardashian will offenbar mit einer neuen Perspektive in das Jahr 2020 starten. Sie sei „glücklich“, dass sie das Jahr 2019 endlich hinter sich lassen könne.

In einem Silvesterbeitrag auf ihrem Instagram-Account am Mittwoch teilte die 35- jährige mit ihren 102 Millionen Anhängern eine ehrliche Botschaft, in der sie über die Hindernisse nachdachte, denen sie sich im vergangenen Jahr gegenübersah. Außerdem enthüllte sie, wie sie diese durchgestanden hatte.

Zu ihren emotionalen Worten postete sie eine 5-minütigen Diashow zu Des’rees 1996 erschienene Hit „I’m Kissing You“. Der Clip zeigte eine Reihe intimer, noch nie dagewesener Momente aus Khloés Leben.

In vielen der Aufnahmen spielt ihre 20 Monate alte Tochter True die Hauptrolle , doch auch fast jedes andere Mitglied der KarJenner-Familiencrew wird gezeigt – von den Schwestern Kim Kardashian West , Kourtney Kardashian, Kylie Jenner und Kendall Jenner bis zu Bruder Rob Kardashian und Mutter Kris Jenner sowie Scott Disick , Kanye West und Khloés Schwarm an Nichten und Neffen.

„Man sollte zurückblicken“

Ebenfalls zu sehen waren Khloés langjährige BFF Malika Haqq und Khloés Ex Tristan Thompson. Wenn sie auf viele dieser Schnappschüsse zurückblickt, fühle sie sich glücklich. „Als ich dieses Video des letzten Jahres gemacht habe musste ich lächeln! “, schrieb die Moderatorin von „Revenge Body“ und schwärmte von ihrer Tochter. „Du bist mein ganzes Herz! Mein glücklicher Ort! Mein für immer und immer! Ich liebe dich.“

Letztendlich habe Khloé aus all den Höhen und Tiefen viel gelernt.

„2019 verabschiede ich mich glücklich“, begann sie ihren Post. „Sie sagen dir, dass du nicht zurückblicken solltest, aber ich schlage vor, dass du es tust. Sei mutig, schaue zurück und denke über dein letztes Jahr nach. Oder das vergangene Jahrzehnt! Es ist in Ordnung, sich daran zu erinnern, was ihr durchgemacht habtund was ihr überwunden habt.“

„Wir können möglicherweise nicht steuern, was mit uns passiert, aber wir können steuern, wie wir darauf reagieren“, fuhr der „Keeping Up with the Kardashians“-Star fort. „Wir müssen uns daran erinnern, dass alle Dinge machtlos sind, wenn wir ihnen nicht Macht geben. Lasst eure Kraft Einfühlungsvermögen, Verständnis, Freundlichkeit, Gnade, Liebe und Respekt sein.

„Erinnert euch, wie unglaublich euer Leben ist“

Denkt daran, dass Gott euch den Rücken stärkt und immer da sein wird. Vertrau darauf, dass das Leben besser wird, solange wir an uns glauben. Wir müssen innerlich für alles dankbar sein und uns bemühen, täglich bessere Menschen zu werden. Erinnert euch, wie unglaublich euer Leben ist. Wie du immer noch stehst, blühst und lächelst. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass das, was wir mitnehmen, viel größer ist als das, was wir zurückgelassen haben. “

Khloé fügte hinzu: „Ich entscheide mich, nur die glücklichste Zeit mitzunehmen! Begrüßt 2020 von ganzem Herzen! “, schloss sie ihre Nachricht.