Kiana Ledé über peinliche Anmachen und Heiratsanträge von Fremden

Samstag, 15. Juni 2019 18:13 Uhr

Newcomerin Kiana Ledé (22) aus Los Angeles verzaubert momentan die Medien und Fans mit ihrer aktuellen Single ,Ex’, einer Nummer, die sanfte RnB-Sounds mit Pop- und Indi-Einflüssen vereint. Ganz unbekannt ist Kiana aber nicht, denn als Teenager war sie Teil der MTV Horror-Serie „Scream“. klatsch-tratsch.de hat sich mit der schönen Sängerin zum Talk getroffen.

Wenn man sich dein Instagram anschaut, sieht man, dass du modisch ganz weit vorne bist. Welcher Trend ist deiner Meinung nach das absolute Must-Have für den Sommer und mit welchen Outfits kann man bei Festivals so richtig punkten?

Ich trage gerne Cowboy-Boots. Jetzt zum Beispiel auch. Ich finde sie sind ein wirklich schöner Hingucker auf jedem Festival.

Deine Musik ist ziemlich emotional und ergreifend. Was macht das mit dir, wenn du diese bewegenden Songs immer wieder singst? Erinnern sie dich nicht immer an diese traurige Momente?

Die Songs sind sehr ergreifend. Natürlich berühren sie mich und versetzen mich immer wieder in die Situationen, in denen ich die Lieder geschrieben habe. Es gibt aber einen Song, den ich über eine Person geschrieben habe, die mir sehr nahe stand. Leider hat mir die Freundschaft nicht gut getan und ich habe mich von dem Menschen distanziert. Wenn ich diesen Song singe, fühlt es sich irgendwie immer komisch an und irgendwie nicht richtig. Das ist aber eine Ausnahme, denn meine anderen Texte lassen mich immer wieder in traurige Momente hineinfühlen aber da bin ich dankbar, dass ich diese bestimmten Situationen meistern konnte.

Hast du mal ein Feedback von einer Person bekommen über die du in deinen Songs singst?

Ja, tatsächlich habe ich einigen Ex-Freunden die Texte gezeigt, die ich über sie geschrieben habe. Das Feedback war: “Autsch!” (lacht)

Welcher von deinen Songs sagt am meisten etwas über dich aus?

Ich kann mich nicht auf einen festlegen. Es sind zwei verschiedene Songs für mich. Zum einen “Ex”,da dieser Song einer Meinung nach am besten aussagt welche Musik ich mache und wer ich bin. Zum anderen liebe ich es “Wicked Games” zu singen, weil der Song mir unter die Haut geht, Männer scheiße sind (lacht) und er stimmlich sehr herausfordernd ist.

Du hast jetzt gesagt, dass Männer “scheiße” sind. Das hört sich etwas verbittert an – hängst du vielleicht noch in einer unverarbeiteten Situation fest?

Nein, ich verarbeite in meinen Songs meine Gefühle und ich rede viel über Dinge, die mich beschäftigen. Darüber zu singen hilft mir immer über mich hinaus zu wachsen und gewissen Situationen zu verarbeiten.

Du bist für viele junge Mädchen ein Vorbild. Hast du Tipps wie sie mit schlechten Erfahrungen umgehen können?

Einen Tipp, den ich sehr gerne predige ist: Rede mit deinen Freunden darüber. Am besten mit deiner besten Freundin! Du brauchst in solchen Momenten eine starke Person, die dich wieder auffangen kann. Ich kann von Glück sagen, dass ich solche Menschen in meinem Leben habe. Wenn es mir schlecht geht, bestellen wir Essen und schauen gemeinsam „Sex and the City“, führen Gespräche über das Universum oder versuchen uns abzulenken.

Was versetzt dich am besten in eine Stimmung um Songs zu schreiben?

Schlechte Erfahrungen versetzen mich automatisch in “Songwriter”-Stimmung. Es gibt Situationen, die ich erstmal verdauen muss. Deswegen rede ich viel mit Freunden und schreibe meine Gedanken auf. Ich schreibe und arbeite viel mit meinen Freunden gemeinsam, es erinnert etwas an eine Art “Therapiesitzung”. In diesen Gesprächen filtere ich coole Sätze heraus, die sich gut anhören oder eine Aussage nach vorne treiben. Dann schreiben ich sie auf und lege den Text über eine Melodie.

Quelle: instagram.com

Wenn du einen Song schreiben würdest über deine letzte Woche – Welche fünf Wörter würdest du einbringen und mit wem würdest du ihn singen?

1.) Men 2.) Are 3.) Really 4.) Trasch 5.) Periode. (zu deutsch: Männer sind wirklich Abfall. Punkt!) Wahrscheinlich würde ich mit Nicki Minaj, den City Girls, Cardi B, Beyoncé . Der Song wäre eine Ode an die Frauenpower. (lacht) Es soll den Mann lehren, dass er scheiße ist. (lacht)

Was war dein merkwürdigstes Fan-Erlebnis, das du bisher hattest?

Ich erinnere mich, dass mir ein Mann einige Print-Muster überreicht hat. Dazu auch noch eine Skizze von einem Schuh. Ich weiß nicht, was er von mir wollte und warum er mir das gegeben hat. Vielleicht sollte ich einen Schuh zusammen schustern? Ich weiß es nicht. (lacht)

Quelle: instagram.com

Was war deine bizarrste Nachricht, die du über Instagram bekommen hast?

Ein Typ hatte eine komische Auseinandersetzung mit sich selbst und teilte sich mir über Instagram mit. Er schrieb, dass er einen sehr großen Fehler gemacht habe und dass er mich zurück liebe. Dabei fragte er nach meinem Standort, denn er würde in einem Uber sitzen und wäre schon auf dem Weg zu mir. Er gestand mir nicht nur seine Liebe, sondern fragte mich auch noch, ob ich ihn heiraten will.

Hast du geantwortet?

Natürlich nicht!

Was ist die schlimmste Anmache, die du jemals gehört hast?

Immer wenn ich in LA den Hollywood-Boulevard herunterlaufe kommt sowas wie: “Ey, du Mama” oder “Na, was machst du schönes?” Ganz schlimm finde ich auch so Kuss-Geräusche und einfach alle Sprüche, die richtig schmalzig sind. Ich finde das richtig lächerlich.

Quelle: instagram.com

Findest du europäische Männer verhalten sich besser als amerikanische?

Ja, irgendwie schon. Bisher hatte ich hier noch keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Ich fühle mich sehr sicher in Europa. (lacht)

Was würden mir deine besten Freunde beim Feiern im Suff über dich erzählen?

Hmmm, ich denke sie würden sagen, dass ich die perfekteste, netteste, liebevollste, süßeste, intelligenteste und lustigste Person bin, die du jemals im Leben getroffen hast.

Könntest du dir vorstellen neben dem Singen auch zu Schauspielern?

Ja absolut. Ich werde im Juli bei einigen Dreharbeiten in New York dabei sein. darauf freue ich mich schon. Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen.