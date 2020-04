Kid Cudi: Das ist sein neuer Song „Leader Of The Delinquents“

Kid Cudi hat seine erste Single nach mehr als drei Jahren veröffentlicht. Der 36-jährige Rapper hatte den Track ‚Leader Of The Delinquents‘ bereits vor kurzem auf seinem Instagram-Account angekündigt.

Anfang des Monats hatte der Musiker in einem Live-Stream verraten, dass „sehr bald viele spannende Dinge erscheinen werden“. Cudi hatte über Twitter bekanntgegeben, dass seine sechste Platte in diesem Jahr erscheinen wird und dass er zudem an einer animierten Netflix-Serie arbeitet, in der er auch zu hören sein wird.

Serie mit Keanu Reeves

‚Black-ish‘-Drehbuchautor Kenya Barris hat das Filmprojekt zu Netflix gebracht, in dem Musik von Cudis neuem Album zu hören sein wird. Dem Rapper Cudi steht eine geschäftige Zeit bevor, da er ebenfalls in einem Reboot der Comedy-Filmreihe ‚Bill & Ted‘ mitspielen wird.

Der Musiker, der als Solokünstler bereits mehr als 16 Millionen Platten verkauft hat, wird in dem ‚Bill & Ted Face the Music‘-Film an der Seite von Keanu Reeves und Alex Winter zu sehen sein, der in diesem Sommer erscheinen wird. (Bang)