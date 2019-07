Kiefer Sutherland schaut sich das alles nicht mehr an

Donnerstag, 25. Juli 2019 08:15 Uhr

Kiefer Sutherland schaut sich nie seine eigenen Serien oder Filme an. Der 52-jährige Schauspieler und Musiker hat sich seit seiner Hauptrolle als Ace Merill in dem 1986er Coming-of-Age-Drama ‚Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers‘ keine „einzige“ seiner Serien oder Filme mehr angeschaut.

Der Grund: Er sieht „nur sich selbst“ und bemerkt, dass er der Gesamthandlung „im Wege steht“. Simon Mayo gegenüber sagte Sutherland am Mittwoch (24. Juli) auf ‚Scala Radio‘: „Seit ‚Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers‘ habe ich, glaube ich, keine einzige Sache mehr angeschaut, die ich jemals gemacht habe. Weil ich nur mich selbst sah, wenn ich einen Film oder eine Fernsehsendung schaute, die ich gemacht hatte. Ich stand irgendwie im Weg, also hörte ich einfach vor einer langen, langen Zeit auf, es mir anzuschauen. Also schaute ich nie wirklich ’24‘, außer es gab ein echtes Problem oder irgendwas, mit dem wir uns beschäftigen mussten.“

Nicht alle Möglichkeiten genutzt

Der ‚Designated Survivor‘-Star erklärte, er bereue am meisten, als junger Schauspieler in Hollywood nicht das „meiste“ aus allen Möglichkeiten gemacht zu haben. Stattdessen habe er immer nur an den „nächsten Job“ gedacht und den „Moment“ nicht „genossen“. „Ich war so jung, sodass ich nicht realisierte, wie viel Glück ich hatte“, so Sutherland.

„Ich habe nicht das meiste aus diesen wunderbaren Möglichkeiten gemacht. Ich genoss sie nicht genauso, ich hatte Angst. Ich war ein junger Schauspieler, alles drehte sich um den nächsten Job. Ich wünschte, ich hätte mir ein wenig mehr Zeit genommen und genossen, was ich in dem Moment tat.“ Der Sohn von Schauspiel-Veteran Donald Sutherland beteuerte außerdem, die „Körperlichkeit“ seiner Emmy-prämierten Action-Serie ’24‘ zu „vermissen“. Auch deshalb arbeite er an einem neuen Projekt, das sich auf einer ähnlichen „Linie“ wie die Anti-Terror-Serie befinde.