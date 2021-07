Kiefer Sutherland spielt Ex-US-Präsident Franklin D. Roosevelt

09.07.2021 13:46 Uhr

Kiefer Sutherland wird in der mit Schauspielstars gespickten Mini-Serie "The First Lady" als Ex-US-Präsident Franklin D. Roosevelt zu sehen sein.

Der vielfach ausgezeichnete ehemalige „Designated Survivor“-Star Kiefer Sutherland (54) kehrt erneut als Präsident ins Oval Office zurück. In der Miniserie mit dem Arbeitstitel „The First Lady“ wird der Kanadier den ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1882-1945) verkörpern. Das gab der US-Pay-TV-Sender „Showtime“ bekannt.

Diese First Ladys stehen im Mittelpunkt

Wie unter anderem „The Hollywood Reoorter“ weiter meldet, wird die Serie als eine „aufschlussreiche Neuinterpretation der amerikanischen Führung, erzählt durch die Brille der Frauen im Herzen des Weißen Hauses“ angekündigt. „Im Ostflügel des Weißen Hauses wurden viele der einflussreichsten und weltverändernden Entscheidungen der Geschichte im Verborgenen getroffen – von Amerikas charismatischen, komplexen und dynamischen First Ladys“, fasst die Branchenseite zusammen.

Die Serie konzentriert sich auf die ehemaligen First Ladys Eleanor Roosevelt (1884-1962), Betty Ford (1918-2011) und Michelle Obama (57). Die drei Hauptrollen sind mit Gillian Anderson (52, Roosevelt), Michelle Pfeiffer (63, Ford) und Viola Davis (55, Obama) erstklassig besetzt. Letztere fungiert auch als ausführende Produzentin.

Schauspieler Aaron Eckhart (53) wird zudem als Präsident Gerald Ford (1913-2006) zu sehen sein, Olatunde Olateju Olaolorun „O. T.“ Fagbenle (40) als Präsident Barack Obama (59) und Dakota Fanning (27) als Susan Elizabeth Ford (64). Regie führt die Oscar-prämierte Dänin Susanne Bier (61, „The Undoing“).