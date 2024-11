"Unter Freunden / Unter Feinden" Kieler „Tatort“-Team startet mit einer Doppelfolge zum Auftakt

Das neue Kiel-Team, Kommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) und Polizeipsychologin Elli Krieger (Karoline Schuch, r.), steigt mit der Doppelfolge "Tatort: Unter Freunden / Unter Feinden" ein. (ili/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 13:18 Uhr

Das neue Kieler "Tatort"-Team wird einen ungewöhnlichen Einstand feiern. Der NDR stellt Almila Bagriacik als Kommissarin Mila Sahin und Karoline Schuch als Polizeipsychologin Elli Krieger in einer Doppelfolge vor.

Einen denkwürdigen Einstieg bekommt das halb-neue Kieler "Tatort"-Team vom NDR spendiert. Die Schauspielerinnen Almila Bagriacik (34) – seit 2018 als Kommissarin Mila Sahin dabei – und Karoline Schuch (43) – neu als Polizeipsychologin Elli Krieger – stellen sich den Sonntagskrimifans mit der Doppelfolge "Tatort: Unter Freunden / Unter Feinden" vor. Regie führt Grimmepreisträger Lars Kraume (51, "Guten Morgen, Herr Grothe").

Darum geht's in "Tatort: Unter Freunden / Unter Feinden"

Die junge Francesca Polidoro (Julia Goldberg, 37) wird tot an der Kieler Förde aufgefunden – umgebracht wurde sie allerdings in ihrem eigenen Badezimmer. Wie bei den Ermittlungen herauskommt, fühlte Polidoro sich von ihrem Arbeitgeber, der Teleskoptechnik-Firma "Prometheus", unter Druck gesetzt. Daraufhin hatte sie Akten und Bilanzen verschwinden lassen. Diese Indizien sprechen für ein Wirtschaftsverbrechen. Doch die Berliner Ermittlerin Anna Novak (Lilith Stangenberg, 36), die Kommissarin Mila Sahin in diesem Fall an die Seite gestellt wird, glaubt an eine Beziehungstat. Denn Polidoros Freund, Sanitäter Nicky (Johannes Hegemann, geb. 1996), ist für sie ein Mann mit Gewaltproblemen. Um die Wahrheit herauszufinden, bittet Sahin das Wirtschaftsdezernat des LKA um Hilfe. Dort wird die Akte "Prometheus" jedoch ungewöhnlich schnell wieder geschlossen.

Und hier kommt Polizeipsychologin Elli Krieger ins Spiel. Eigentlich soll diese Sahin psychologisch begutachten, nachdem die Kommissarin sich als Nachfolgerin von Kriminalrat Roland Schladitz (Thomas Kügel, 65) beworben hat – der wiederum zum Polizeipräsidenten befördert wird. Weil Sahin nicht mehr weiß, wem sie trauen kann, ruft sie Krieger an …

Derzeit und noch bis zum 15. Dezember wird der Krimi in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt, weiteren Orten in der Region sowie in Hamburg gedreht. Voraussichtlich soll der zweigeteilte Auftaktfall "2026 an zwei Sonntagen hintereinander im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein", wie der Sender am Montag mitteilte.

Auch Falke ermittelt 2026 in einem "Tatort"-Zweiteiler

Doch das ist nicht die einzige Doppelfolge, auf die sich die Fans im Jahr 2026 freuen dürfen. Bereits im Oktober 2024 kündigte der NDR einen "Tatort"-Zweiteiler an. Auch Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 57) wird demnach in zwei zusammengehörenden Krimis zu sehen sein. In "Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee" muss das rätselhafte Verschwinden des Autohändlers Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu, 35) in der deutsch-niederländischen Grenzregion aufgeklärt werden.

Verantwortlich für Buch und Regie zeichnen hier die mehrfachen Grimmepreisträger Hans Steinbichler (58, "Das Tagebuch der Anne Frank") und "München Mord"-Erfinder Alexander Adolph (59) sowie Drehbuchautorin Eva Wehrum. Der Zweiteiler entsteht als deutsch-niederländische Koproduktion bis 17. Dezember in Groningen und Delfzijl Niederlande), in Emden, Seevetal und Uelzen (Niedersachsen) sowie in Hamburg.

"Wegwerfmädchen" und "Das goldene Band" schockten 2012

Der Norddeutsche Rundfunk hat bereits Erfahrung mit Krimizweiteilern. Auch der erschütternde "Tatort"-Zweiteiler "Wegwerfmädchen" (2012) und "Das goldene Band"(2012) mit Kriminalhauptkommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 58) vom LKA Hannover wurde vom NDR in Auftrag gegeben. In diesen Krimis ging es um Minderjährige, die bei Herrenabenden der feinen Hannoveraner Gesellschaft missbraucht wurden.