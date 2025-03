Stars Kieran Culkin: Er machte Jazz Charton ‚zwischen zwei Müllcontainern‘ einen Heiratsantrag

Kieran Culkin - Academy Awards 2025 - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 16:00 Uhr

Der Star machte seiner Frau "zwischen zwei Müllcontainern" einen Heiratsantrag.

Kieran Culkin machte seiner Frau Jazz Charton „zwischen zwei Müllcontainern“ einen Heiratsantrag.

Der ‚Succession‘-Star heiratete die Werbefachfrau im Jahr 2013 und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Jazz hat jetzt verraten, dass Kieran ihr zwischen zwei Mülltonnen auf einer Straße in New York City einen Heiratsantrag gemacht habe. Die Prominente erzählte in einem Gespräch mit der ‚Sunday Times‘: „Wir wollten gerade einen Roadtrip nach Kalifornien machen und feierten vorher noch eine Abschiedsparty mit unseren Freunden. Kieran sagte: ‚Warte, komm raus, ich möchte dir etwas sagen.‘ Und er kniete sich zwischen zwei Müllcontainern hin und fragte: ‚Willst du mich heiraten?'“ Jazz erzählte auch von ihrem ersten Treffen, bei dem sich Kieran in einer Bar in Manhattan neben sie setzte und sie danach fragte, ob ein anderer Mann ihr Freund sei: „Er war sehr direkt, aber unglaublich witzig, und er sagte: ‚Da ist dieses indische Restaurant, das ist echt gut.‘ Ich sagte: ‚Oh cool, kannst du mir den Namen sagen?‘ Und er sagte: ‚Nein, du Idiot, ich will dich dorthin einladen.'“ Das Paar heiratete während eines Roadtrips in Iowa und Charton gab zu, dass sie mit ihren damals 26 Jahren noch sehr jung für eine Heirat gewesen sei.