Stars Kieran Culkin: Oscar-Gewinn als bester Nebendarsteller für ‚A Real Pain‘

Kieran Culkin - Academy Awards 2025 - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 09:00 Uhr

Kieran Culkin flehte seine Frau scherzend an, sich „zu beeilen“, ein weiteres Baby zu bekommen, als er am Sonntag (25.Februar) den Oscar als bester Nebendarsteller entgegennahm.

Der 42-jährige Schauspieler, der den Award für seine Performance in ‚A Real Pain‘ entgegennahm, erinnerte sich daran, dass er seiner Ehefrau Jazz Charlton beim Gewinn seines Emmy-Preises im letzten Jahr gesagt hatte, dass er ein drittes Kind wolle.

Culkin sprach darüber, dass sie nach den Emmys eine Wette abgeschlossen hätten, in der Jazz sagte, sie würde ihre Familie mit zwei weiteren Kindern erweitern, wenn er jemals einen Oscar gewinnen sollte. Kieran erklärte auf der Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles gegen Ende seiner Rede: „Vor etwa einem Jahr stand ich auf einer solchen Bühne und sagte ganz dummerweise öffentlich, dass ich ein drittes Kind von ihr wollte.“ Charlton habe sich nach dem Event daran erinnert, dass sie ihrem Partner ein drittes Kind „schulde“, woraufhin Kieran in Hinblick auf seinen möglichen Oscar-Gewinn über ein viertes Kind scherzte. Der Preis wurde dem Star von Robert Downey Jr. überreicht, der den anderen Nominierten in dieser Kategorie, Yura Borisov (‚Anora‘), Edward Norton (‚A Complete Unknown‘), Guy Pearce (‚The Brutalist‘) und Jeremy Strong (‚The Apprentice‘), Tribut zollte.