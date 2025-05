Film Kieran Culkin übernimmt eine Rolle in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Kieran Culkin - Academy Awards 2025 - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 14:00 Uhr

Der 42-jährige Schauspieler soll in dem neuen Tribute-von-Panem-Film als Caesar Flickerman zu sehen sein.

Kieran Culkin wird in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ die Rolle des Caesar Flickerman verkörpern.

Der 42-jährige Schauspieler ist Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge Teil des Casts im kommenden Prequel. ‚Sunrise on the Reaping‘ stellt eine Vorgeschichte der megaerfolgreichen ‚Die Tribute von Panem‘-Buchreihe von Suzanne Collins dar und wurde in Deutschland unter dem Titel ‚Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an‘ veröffentlicht. Der Charakter des extravaganten Moderators Caesar Flickerman, den Culkin in dem mit Spannung erwarteten Blockbuster spielen wird, wurde im Original-Franchise von Stanley Tucci dargestellt.

Neben Culkin wurden bereits einige andere Darsteller für das Filmprojekt bestätigt. Unter anderem wird Joseph Zada die Hauptrolle Haymitch Abernathy verkörpern, in der zuvor Hollywoodlegende Woody Harrelson zu sehen war. Whitney Peak wird derweil Haymitchs Freundin Lenore Dove Baird spielen. Maya Hawke übernimmt in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ den Part der Mentorin Wiress, die die Tribute aus Distrikt 12 mit ihrem Wissen vor dem sicheren Tod bewahren soll. Mckenna Grace hat die Rolle des Distrikt-12-Tributs Maysilee Donner ergattert.

Für besondere Neugier bei Filmfans sorgte außerdem das Casting der Hollywoodikone Ralph Fiennes, der in der kommenden ‚Tribute von Panem‘-Fortsetzung als Präsident Coriolanus Snow zu sehen sein wird. Die Rolle wurde zuvor vom mittlerweile verstorbenen Star Donald Sutherland gespielt. In einem Statement sagte Produzentin Nina Jacobson über Fiennes Mitwirkung am Film: „Wir wollten Donald Sutherland ehren, indem wir einen der großartigsten Schauspieler seiner Generation Präsident Snow spielen lassen.“