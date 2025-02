Stars Kieran Culkin: Vorbereitung auf sein Broadway-Comeback

Kieran Culkin - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 16:00 Uhr

Kieran Culkin verriet, dass er versucht, vor seinem Broadway-Comeback „nicht auf seine Nervosität zu achten“.

Der 42-jährige Schauspieler wird ab Mitte März im Palace Theatre in dem Theaterstück ‚Glengarry Glen Ross‘ mitspielen.

Culkin erzählte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Ich frage mich, ob das Aufregung ist. Was geht in meinem Körper vor? Ja, ich bin nervös, schätze ich, aber ich achte nicht darauf.“ Der Star sprach darüber, dass er versuche, seine Aufregung vor der Rückkehr auf die Bühne „mental zu verdrängen“. Kieran sagte: „Ich habe probiert, das mental zu verdrängen. Ich weiß nur, dass es ein wirklich gutes, wirklich gut geschriebenes Stück ist.“ Der ‚Succession‘-Darsteller mache sich nur Sorgen darüber, dass er das Drehbuch „falsch interpretieren“ könnte, wenn er für das klassische Stück, das in einem Immobilienbüro in Chicago spielt und von vier Angestellten handelt, die wertlose Immobilien verkaufen, auf der Bühne steht. Das letzte Mal, dass Kieran am Broadway zu sehen war, war im Jahr 2014, als er in der Neuauflage von ‚This Is Our Youth‘ an der Seite von Michael Cera die Hauptrolle spielte.