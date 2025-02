Film Kiernan Shipka und Mckenna Grace in ‚The Nowhere Game‘ gecastet

Kiernan Shipka at SCAD Savannah Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 14:00 Uhr

Kiernan Shipka und Mckenna Grace werden in ‚The Nowhere Game‘ mitspielen.

Die beiden Schauspielerinnen wurden verpflichtet, in dem Überlebens-Thriller mitzuwirken, der von David Charbonier und Justin Douglas Powell inszeniert wird, basierend auf einem Drehbuch von Alex Pototsky.

Der Film folgt Carin (Grace) und Allie (Shipka), deren Roadtrip eine erschreckende Wendung nimmt, als sie von einem kaltblütigen Sadisten entführt und in ein brutales Überlebensspiel geworfen werden. Mit einem kleinen Vorsprung werden die beiden im Wald mit begrenzten Vorräten ausgesetzt, während sie von einem zuschauenden Online-Publikum gejagt werden. Ohne jegliche Anzeichen von Zivilisation und ohne Möglichkeit, Hilfe zu rufen, sind die Frauen auf ihren Verstand und aufeinander angewiesen, um nicht wieder gefangen zu werden. Während sie durch die feindliche Wildnis navigieren, entdecken sie unheimliche Hinweise von früheren ‚Teilnehmern‘, die ein erschreckendes Bild der Gefahren zeichnen, denen sie gegenüberstehen. Ihnen wird klar, dass Überleben fast unmöglich ist, und Carin und Allie müssen ihre Angst ablegen und sich von der Beute in Raubtiere verwandeln, um das verdrehte Spiel zu einem blutigen Ende zu bringen.

Kiernan erlangte Berühmtheit als Kinderschauspielerin in der preisgekrönten TV-Serie ‚Mad Men‘ und erklärte zuletzt, dass sie gelernt habe, ihren Prominentenstatus „nicht zu ernst zu nehmen“. Die 25-jährige Schauspielerin sagte gegenüber ‚Cosmopolitan‘: „Alles nicht zu ernst zu nehmen, ist meine ehrliche Antwort. Ich weiß, was damit verbunden ist. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird es Diskussionen über einen in verschiedene Richtungen geben.“ Für Kiernan geht es in ihrem Job immer darum, bestimmte Dinge, die den eigenen Tag nicht besser machen, einfach nicht zu verinnerlichen oder an sich heranzulassen. Sie fügte hinzu: „Vielleicht ist es etwas, das ich über die Jahre aufgebaut und abgestumpft habe, einfach weil ich das jetzt schon seit 18 Jahren mache.“