Kim Gloss: „Ich heirate in knapp zwei Wochen“, ABER …

19.08.2021 18:20 Uhr

Kim Gloss hat Details zu ihrer Hochzeit verraten. Die 28-Jährige ist seit September 2019 mit ihrem Freund Alexander Beliaikin verlobt.

Schon damals hatte sie konkrete Vorstellungen, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Und nachdem sie erst kürzlich ihre Einladungen verschickt hatte, verriet sie ihren Fans nun endlich, wann geheiratet wird!

Kim Gloss verrät endlich Hochzeitsdetails

In ihrer Instagram-Story verkündete sie jetzt: „Zu eurer Info: Ich heirate in knapp zwei Wochen. Jetzt ist es raus.“ Jetzt, wo die Hochzeit kurz bevor steht, wollten Fans wissen, wie viele Kleider das Model tragen wird.

Kim Gloss dazu bei Instagram: „Es werden mehrere Kleider sein, wie viele verrate ich noch noch nicht.“ Am ersten Tag wird die standesamtliche Hochzeit anstehen, am zweiten die religiöse Trauung mit großer Feier und am dritten Tag Propawiny, eine Nachfeier nach polnischer Tradition.

Sie will mit über 100 Leuten feiern

Außerdem gibt es ein Motto für die Festlichkeiten: „Italian Summer Chic.“ Am zweiten Tag folgt dann „Black Tie“ und am dritten Tag darf jeder tragen, was er will. Eingeladen habe sie aber nicht mehr als 100 Personen, so Kim. (Bang)