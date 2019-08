Kim Kardashian: 63 Millionen Fake-Follower!

Samstag, 10. August 2019 18:33 Uhr

143 Millionen Follower hat Kim Kardashian (38) auf Instagram. Von wegen! Wie jetzt ans Licht kam, sind 63 Millionen davon Fakes. Aber nicht nur die Ich-Darstellerin spielt mit gezinkten Karten.

Eine alte Weisheit aus den USA besagt: „Fake it til you make it“. Lass alle Menschen an deinen Ruhm, deinen Erfolg und dein Vermögen glauben, bis zu tatsächlich erfolgreich und vermögend bist. Das Image ist die halbe Miete, vor allem auf Instagram. Wenig verwunderlich also, dass auch die Celebritys Millionen von Fake-Followers haben.

Das „Institute of Contemporary Music Performance“ (ICMP) in London analysierte die Daten mit spezieller Software genauer und stellte eine Liste der Stars mit den meisten unechten Social Media-Fans zusammen.

Ariana Grande mit 102 Millionen (46%) Taylor Swift mit 93,5 Millionen (46%) Kim Kardashian mit 87,4 Millionen (43%) Katy Perry mit 84 Millionen (44%) Ellen DeGeneres mit 75 Millionen (49%) Justin Bieber mit 73 Millionen (33 %) Eliza Dushku mit 67,6 Millionen (42%) Selena Gomez mit 64,4 Millionen (31%) Deepika Padukone mit 63 Millionen (45%) Miley Cyrus mit 62 Millionen (45%)

Schlimm für die Kardashians

Während diese News für Künstler wie Ariana Grande (26) und Taylor Swift (29) sicher unerfreulich kommt, ist sie doch kein Weltuntergang, da das Standbein ihrer Karrieren ihr musikalisches Talent ist und nicht ihre Präsenz auf Instagram, Twitter und Co.

Anders sieht es bei den Damen aus dem Kardashian-Jenner-Kreis aus. Sie verdienen große Summen mit Produktplatzierungen auf ihren Accounts.

Gemäß der Hopper HQ Instagram Rich List 2019 verdient Kylie Jenner (22) mit einem als Werbung markierten Post durchschnittlich 1, 26 Millionen Dollar, ihre Schwester Kim kann stolze 910 000 Dollar einstreicht, während Fitness-Freak Khloé (35) „nur“ noch 598 000 Dollar bekommt.

Die Frage lautet jetzt natürlich, ob die Kardashian weiterhin solche Summen verlangen können, wenn die Hälfte ihre Follower gar keine echten Menschen, ergo potenzielle Käufer sind.