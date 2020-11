24.11.2020 23:36 Uhr

Kim Kardashian: Besuch bei verurteiltem Todeskandidaten

Die angehende Juristin Kim Kardashian West besuchte einen zum Tode verurteilten Mann.

Die „Keeping Up With The Kardashians“-Prominente traf Julius Jones, der wegen des Mordes an einem Mann im Alter von 19 Jahren zum Tode verurteilt wurde, am Montag (23. November) in Oklahoma City.

Mann erschossen

Jones wurde im Jahr 2002 wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, weil er den 45-jährigen Paul Howell erschoss. Und Kim Kardashian soll versprochen haben, Jones und seiner Rechtsabteilung, inklusive dem Rechtsanwalt Dale Baich, zu helfen, noch bevor sie auf einige Familienmitglieder von Julius vor einer nahegelegenen Kirche traf. Berichten von ‚TMZ‘ zufolge soll dort die Mutter von Julius ihr gegenüber behauptet haben, dass sie sich in der Nacht des Mordes in der Gesellschaft ihres Sohnes befunden haben soll.

Kim will Anwältin werden

Die 40-jährige brünette Schönheit hörte durch die Dokumentation „The Last Defense“, die von Viola Davis produziert wurde, von Jones‘ Fall. Seither hat Kim versucht, einen Antrag zur Unterstützung von Jones zu stellen. Kim studiert Rechtswissenschaften und möchte Rechtsanwältin werden, vor allem auch deshalb, weil sie schon immer in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian treten wollte. (Bang)