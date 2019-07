Kim Kardashian: Darum bewundert sie Kanyes Schuhe

Donnerstag, 11. Juli 2019 16:55 Uhr

Für Kim Kardashian West ist es „keine Überraschung“, dass Kanye Wests Schuhlinie dieses Jahr umgerechnet über 1,3 Milliarden Euro Umsatz macht. Der 38-jährige Reality-TV-Star, der mit seinem Rapper-Ehemann die Kinder North (5), Saint (3), Chicago (16 Monate) und Psalm (2 Monate) großzieht, lobte den ‚Golddigger‘-Interpreten für seine Arbeitseinstellung.

Außerdem zeigte sich Kim unbeeindruckt von den Yeezy-Umsatzzahlen, die kürzlich in der „Finanz-Bibel“ ‚Forbes‘ veröffentlicht wurden, und twitterte: „Ich sehe, wie hart er arbeitet, wenn er seine Seele in jede Idee & jedes Produkt steckt, das er kreiert. Es ist keine Überraschung für irgendjemanden, der mit Kanye zusammenarbeitet, dass er in nur vier Jahren Millionen von Dollar an Schulden in ein Milliarden-Dollar-Imperium verwandelt hat – 100% zu seinen eigenen Bedingungen, während es 100% ihm gehört.“

Quelle: instagram.com

Kim findet ihren Kanye sehr inspirierend

Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star gab auch zu, „jeden einzelnen Tag“ von seinem Ehemann inspiriert zu sein und sich darüber zu freuen, dass sein Unternehmen nun genauer Beobachtung unterliegt. Kim schrieb weiter: „Kanye bei @Forbes!!! Ich liebe dieses Cover und den Artikel. Kanye hat so hart gearbeitet, um Yeezy aufzubauen und bleibt seiner Vision immer treu. Er ist meine Inspiration. Er inspiriert mich jeden einzelnen Tag und ich bin so glücklich, dass er die Anerkennung […] bekommt, die er verdient. @Forbes“

Die brünette Schönheit fühlt sich derweil von ihrem Mann inspiriert, da er „Menschen aus ihrer Wohlfühlzone treibt“, um ihnen beim „Wachsen“ und bei ihrer Entwicklung zu helfen, wie sie dem Magazin ‚Forbes‘ selbst erklärte: „Ich habe nie jemanden gesehen, der solch eine Aufmerksamkeit auf die Details legt. Er treibt Menschen dazu, ihr Bestes zu geben und treibt Menschen sogar aus ihrer Wohlfühlzone, was den Leuten wirklich dabei hilft, zu wachsen.“