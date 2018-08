Kim Kardashian: Der neuste Schrei ist dieses „Hals-Implantant“

Mittwoch, 29. August 2018 16:50 Uhr

Gestern noch war Kim Kardashian lebende Werbefigur für schleimgrünes Neonhaar. Heute trägt sie für einen Freund „Alien-Halsimplantate“ zur Schau. Ein Mädchen, das beides tut, muss man erst mal finden…

Kim postete mehrere Instagram Stories, in denen es so aussah, als trage sie ein Implantat, das ihren Hals umspannt. „Es bewegt sich im Rhythmus meines Herzschlags“, hieß es in einem der Posts.

Ein Freundschaftsdienst?

Vermutlich tut sie damit ihrem Freund Simon Huck einen Gefallen, dessen Kunst-Event „A. Human“ demnächst stattfindet. Zumindest taggte Kim in jedem Posting den „A. Human“-Account, wie man es zu Promotion-Zwecken eben tut. Tan France, Star der Netflix-Serie „Queer Eye“, trug ein etwas auffälligeres Stück, dass hautfarben aussieht und offenbar in der eigenen Körperfarbe überschminkt und festgeklebt werden kann.

Quelle: instagram.com



Das Transgender-Model Andreja Pejic entschied sich für gehörnte Schultern:

Quelle: instagram.com



Simon Huck ist seit langem ein Freund der Kardashians. Er ist der Inhaber von „Command PR“, einer New Yorker Marketing-Agentur. (CI)