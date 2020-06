Kim Kardashian: „Du bist alles, was ich mir je gewünscht habe“

Kim Kardashian West gratuliert ihrer Tochter zum siebten Geburtstag. Dafür hat sie rührende Worte übrig.

North West, die älteste Tochter der 39-Jährigen, feiert ihren siebten Geburtstag – da ließ es sich Kim nicht nehmen, ihrem Sprössling auch in den sozialen Medien zu gratulieren.

Dabei kommt die stolze Mama aus dem Schwärmen für ihre Tochter gar nicht mehr heraus. Sie twitterte: „Herzlichen Glückwunsch zum 7. Geburtstag für mein erstgeborenes Baby North. Ich kann nicht glauben, dass du 7 bist! Verrückt, wie die Zeit vergeht. Du bist alles und mehr, was ich mir je gewünscht habe. Der stylischste, kreativste Performer im Sternzeichen Zwilling, den es überhaupt gibt. Ich liebe dich bis zu deinem Alien-Planeten und zurück!“

Auch Kims Mutter Kris Jenner teilte North eine süße Geburtstagsbotschaft mit und beschrieb sie als „so kreativ und talentiert“ mit einem großartigen Sinn für Humor und „das größte beste Herz“.

„Wunderschöne Enkelin“

Sie zeigte eine Reihe von Fotos auf Instagram und schrieb dazu: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für meine wunderschöne Enkelin Northie!!! Vom ersten Moment an, als wir uns am Tag deiner Geburt trafen, hast du uns allen so viel Glück und Freude gebracht! Du bist so kreativ und talentiert und lustig und freundlich und du hast das größte und beste Herz… was für ein Segen du bist, Northie. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und schätze jeden Augenblick, den wir zusammen sein können.“