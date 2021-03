Kim Kardashian: Einbrecher verschafft sich Zutritt zur Wohnanlage

01.03.2021 17:45 Uhr

Ist Kim Kardashian in Hidden Hills sicher? Einem Einbrecher gelang es nun, die bewachte Wohnanlage durch das Haupteingangstor zu betreten.

Ungewollter Besuch für Kim Kardashian (40, „Keeping Up with the Kardashians“). Während sich die Noch-Ehefrau von Rapper Kanye West (43) zurzeit sicher mit anderen Dingen herumschlagen muss, kam nun auch noch ein ungebetener Gast hinzu. Wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtet, habe sich ein 24-jähriger Mann vergangene Woche unerlaubt Zutritt zu der abgesicherten Wohngegend Hidden Hills in Kalifornien verschafft.

Namentlich nicht genannte Quellen der Strafverfolgungsbehörden hätten dem Portal demnach verraten, dass der Mann durch das Haupteingangstor eingebrochen sei. Er habe der 40-jährigen Reality-TV-Darstellerin einen Besuch abstatten wollen. Bis zu ihrem Anwesen vordringen konnte er aber nicht. Das Sicherheitspersonal habe den Mann stoppen können und der Polizei übergeben. Er sei wegen Hausfriedensbruch festgenommen worden, befinde sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

Kim Kardashian und Kanye West sind seit 2014 verheiratet und haben vier Kinder. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass sie die Scheidung eingereicht hat. Grund sollen unüberbrückbare Differenzen sein.