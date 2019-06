Kim Kardashian: „Er sitzt einfach hier und ist tot“

Donnerstag, 6. Juni 2019 11:06 Uhr

Kim Kardashian (38) hat ein Problem. Der Hamster ihrer erstgeborenen Tochter North West (5) ist gestorbenen und sie weiß nicht, wie sie ihr das beichten soll, wenn diese aus der Schule kommt.

Kim Kardashian war gegen den Hamster, North West hat ihn von ihrer Tante Khloe Kardashian bekommen, gegen Kims Willen. In der kommenden Folge von „Keeping up with the Kardashians“ dann das Drama, er bewegt sich nicht mehr: „Vielleicht schläft er?“, fragt Kim.

Wie wird North reagieren?

Doch als sie ihn mit einem Stift anstupst erklärt sie: „Er ist tot, das ist sicher. Er sitzt einfach hier und ist tot.“ Nun kommt das eigentliche Problem, wie soll Kim ihrer Tochter beibringen, dass ihr geliebter Hamster nicht mehr lebt?

„Sie ist in der Schule. Was soll ich sagen? Ach übrigens, dein Hamster ist gestorben? Es ist das erste Mal, dass sie ein Tier wirklich liebt. Mehr als ihren Hund, sie liebt ihn so sehr. Das ist, warum du niemanden ein Haustier besorgen solltest.“