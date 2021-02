Kim Kardashian: Erster Post seit Bekanntwerden der Scheidung

23.02.2021 13:36 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West lassen sich scheiden. Nun veröffentlichte Kardashian ihren ersten persönlichen Instagram-Post seit der Meldung.

Nach monatelangen Gerüchten scheint es nun wirklich fix zu sein: Kim Kardashian-West (41, „Keeping Up With the Kardashians“) und Sänger Kanye West (43) lassen sich scheiden. Seit dem Bekanntwerden der Trennung ist es auf Kardashians Instagram-Account zunächst ungewohnt ruhig geworden. Nun meldet sich die Unternehmerin mit ihrem ersten persönlichen Posting auf der Plattform zurück und erinnert dabei an ihren verstorbenen Vater Robert Kardashian (1944-2003).

Zu einem gemeinsamen Familienbild mit ihren Schwestern Khloé (36) und Kourtney (41), ihrem Bruder Rob (33) und ihrem Vater Robert schreibt die 41-Jährige: „Happy Birthday, Dad! Ich feiere dich jeden einzelnen Tag, aber heute ganz besonders.“ Dem fügt sie hinzu: „Es gibt so viel zu erzählen“. Ob sie damit die Scheidung von Rapper West andeutet? Sie habe die alte Handynummer ihres Vaters gewählt, erzählt sie weiter, bevor sie ihn bittet, ihr ein Zeichen zu schicken: „Bitte besuche mich bald in einem Traum. Kannst du außerdem bitte ein Zeichen in Form der Symbole/Vögel schicken, die wir besprochen haben?“ Robert Kardashian, der Bekanntheit durch seine Rechtsverteidigung von O.J. Simpson (73) erlang, wäre am Montag (22. Februar) 77 Jahre alt geworden.

Andeutung auf Trennung von Kanye West?

Auch in ihrer Instagram-Story erinnert Kim Kardashian mit alten Fotos an ihren Vater. Dazwischen findet sich eine Aufnahme, die offenbar aus einem fahrenden Auto gefilmt worden ist, die mit dem Trennungssong „Driver’s License“ von Olivia Rodrigo unterlegt ist. Darin ist auch die Stelle enthalten: „Ich weiß, dass wir nicht perfekt waren, aber ich habe noch nie so für jemanden empfunden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du so okay damit sein kannst, dass du weißt, dass ich weg bin.“ Es scheint, als würde Kardashian hier auf ihre Trennung hindeuten.

Kim Kardashian und Kanye West waren seit 2012 liiert. Im Mai 2014 gaben sie sich das Jawort. Ihrer Ehe entstammen vier Kinder: North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1). Die Noch-Eheleute wollen sich in Zukunft das Sorgerecht teilen.