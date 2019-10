Kim Kardashian feierte ihren 39. schon mal vor

Kim Kardashian West feierte bereits ihren 39. Geburtstag. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin hat eigentlich erst am heutigen Montag (21. Oktober) Geburtstag, doch sie feierte am Samstag bereits mit einer kleinen Dinnerparty ihr neues Lebensjahr, das nun begonnen hat.

Eingeladen zu dem Abendessen waren Familie und enge Freunde. Allerdings musste die vierfache Mutter auf ihre eigene Mutter Kris Jenner verzichten, die stattdessen bei der Hochzeit von Jennifer Lawrence und deren Jetzt-Ehemann Cooke Maroney war. Mit ihren Schwestern und Freundin feierte Kim aber trotzdem einen luxuriösen ‚Happy Kim Day‘ im Kardashian-Style.

Quelle: instagram.com

Kylie war fürs Make Up zuständig

Bevor sie den lachsfarben dekorierten Tisch in der Location präsentierte, der mit einer ‚Birthday Babe‘-Kette aus Plastik, einer ‚Today is all about me‘-Schärpe und einem ‚Birthday princess‘-Partyhut eingedeckt war, zeigte Kim außerdem, wie ihre Schwester Kylie ihr Make-Up herrichtete. In einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story erklärte die Ehefrau von Kanye West: „Also für meinen Geburtstag habe ich eine besondere Make-Up-Künstlerin hier heute (Kylie).“ Im nächsten Video hieß es dann bereits: „Oh mein Gott, schaut euch meinen Geburtstagstisch an.“ Klingt so, als hätte Kim ihre Vor-Geburtstagsfeier bereits sehr genossen.