Stars Kim Kardashian: Gemischte Gefühle wegen der Karriereplanung ihrer Tochter

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 11:00 Uhr

Kim Kardashian verriet, dass sie „wirklich hin- und hergerissen“ sei, wenn es um die beruflichen Ambitionen ihrer Tochter gehe.

Der 44-jährige Reality-TV-Star übernahm die Rolle der „Mama-Managerin“ für ihre 11-jährige Tochter North, aber Kim hat jetzt zugegeben, dass sie gemischte Gefühle hinsichtlich der Karriere ihres Nachwuchses habe.

In einem neuen ‚The Kardashians‘-Videoclip, der mit ‚PEOPLE‘ geteilt wurde, erzählt Kim: „Ich habe gedacht, dass ich vorher viel zu tun hatte. North, dass ich jetzt ihre Mama-Managerin sein muss, das ist verrückt. Das stand einfach nicht auf meiner Liste.“ Das Management von Norths Karriere soll sich für die Prominente bereits als viel zeitaufwändiger erwiesen haben, als der Star es sich zunächst vorgestellt hatte. Kardashian, die zusammen mit ihrem Ex-Mann Kanye West auch die Kinder Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) hat, verriet: „Wenn sie ein Shooting hat, dann muss ich den ganzen Tag über da sein, also geht es um sie oder mich.“ Kim sprach darüber, dass sie in den vergangenen Monaten Schwierigkeiten damit gehabt habe, eine gesunde Balance in Hinblick auf ihre Verpflichtungen zu finden: „Ich bin wirklich hin- und hergerissen, was die Karriere meiner Tochter angeht, also werden wir bald darüber reden. Ich will einfach sicherstellen, dass alles wirklich ausgewogen ist.“