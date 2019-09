Kim Kardashian: Hat sie nun Lupus oder nicht?

Vor rund einer Woche machte Kim Kardashian (38) in der Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“ alle verrückt wegen einer wahrscheintichen Lupus-Erkrankung. Wegen angeschwollener Hände rannte die vierfache Mutter panisch zum Arzt und ließ sich von Kopf bis Fuß durchchecken.

Am folgenden Tag bekam sie von ihrem Arzt eine niederschmetternde Nachricht. Am Telefon erklärt ihr der Arzt: „Ihre Antikörper sind positiv für Lupus und rheumatoide Arthritis.“ Für Kim Kardashian brach eine Welt zusammen und sie konnte sich die Tränen nicht verkneifen.

In Folge dessen begab sich Kim zu weiteren Untersuchungen, u.a. einem Ultraschall. Die Ergebnisse wurden in der gestrigen „KUWTK“-Folge behandelt: „Heute bekomme ich einen Ultraschall auf mein gesamtes Gelenk, um zu sehen, was los ist. Ich hatte diese Art von Schmerz noch nie gespürt. Meine Bluttestergebnisse waren so beängstigend, aber die Ultraschalluntersuchungen werden wirklich zeigen, was mit mir los ist“, so Kim im voraus.

Sie hat kein Lupus

Doch ihr behandelnder Arzt kann die aufgebrachte Kim schnell beruhigen: „Sie haben keinen Lupus und keine rheumatoide Arthritis. Sie haben wahrscheinlich Psoriasis-Arthritis, weil die Psoriasis kommt und geht und im Moment nichts da ist.“

Dass die 38-jährige an Psoriasis, als Schuppenflechte leidet, ist bereits bekannt… Von daher kann Kim aufatmen!

Lupus ist eine Autoimmunkrankheit. Dabei sieht das Immunsystem körpereigene Zellstrukturen fälschlicherweise als fremd an und greift sie an. Lupus verläuft bei ungefähr zwei Drittel der Patienten in Schüben. Wenn Lupus früh diagnostiziert und behandelt wird, haben die Patienten eine normale Lebenserwartung.