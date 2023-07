Stars Kim Kardashian: Ihre Mode rettete ein Leben

Kim Kardashian at the Met Gala in New York City - Getty - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 17:03 Uhr

Die Shapewear-Linie von Kim Kardashian rettete einer Frau das Leben, nachdem sie angeschossen wurde.

Der beliebte, schlankmachende Body der 42-jährigen SKIMS-Gründerin rettete eine Frau, die online unter dem Benutzernamen honeygxd bekannt ist. Sie war Anfang des Jahres mehrfach angeschossen worden und behauptet jetzt, der Body sei „so eng“, dass er sie vor dem Verbluten bewahrt habe.

In einem Video, das auf TikTok gepostet wurde, sagte sie: „Kim Kardashian hat mir das Leben gerettet. Dieses neue Jahr wurde ich viermal angeschossen. In der Nacht, in der das passierte, trug ich unter meinem Kleid einen SKIMS-Shaping-Body. Er lag so eng an, dass es mich buchstäblich vor dem Ausbluten bewahrte. Ich empfehle es. Ich empfehle die Bodys. Ich kaufe auf jeden Fall noch mehr. Ich sollte es jeden Tag tragen. Es ist wie eine Schutzweste für Frauen! Nennen Sie es Schicksal, oder nennen Sie es Jesus, aber ich werde es Kim nennen. Ich werde es auf jeden Fall Kim nennen!“ Sie betitelte den Beitrag mit den Worten: „Nein, mal im Ernst: Danke Kim.“

Der ‚The Kardashians‘-Star wurde auf den viralen TikTok-Post aufmerksam – der fast 250.000 Mal angesehen wurde – und teilte ihn in ihrer Instagram-Story, wo sie einfach kommentierte: „Wow.“