Kim Kardashian ist jetzt eine Milliardärin

Kim Kardashian soll mittlerweile Milliardärin sein (mia/spot)

06.04.2021 21:40 Uhr

Zwei erfolgreiche Firmen, Werbeeinnahmen und Reality-TV: Kim Kardashian ist mittlerweile Milliardärin, wie das "Forbes"-Magazin errechnet hat.

Kim Kardashian (40) ist nun Milliardärin, wie das „Forbes“-Magazin schätzt. Das verdanke sie ihren beiden lukrativen Unternehmen KKW Beauty und Skims sowie den Gewinnen aus der Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashians“ und Werbeverträgen. Laut Forbes soll ihr Wert von 780 Millionen US-Dollar im Oktober 2020 mittlerweile auf eine Milliarde US-Dollar, umgerechnet etwa 842 Millionen Euro, gestiegen sein.

Der unternehmerische Erfolgsweg der Milliardärin: Der Reality-Star startete KKW Beauty im Jahr 2017, nachdem die Make-up-Firma Kylie Cosmetics ihrer Halbschwester Kylie Jenner (23) schon ein riesiger Erfolg geworden war. Anschließend verkaufte die 40-jährige demnach 20 Prozent von KKW Beauty für 200 Millionen US-Dollar an den Kosmetikkonzern Coty. Bei dem Deal sei das Unternehmen mit einer Milliarde US-Dollar bewertet worden. 2019 gründete sie zudem die Shapewear-Firma Skims, die während der Pandemie auch Loungewear anbietet.