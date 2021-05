Kim Kardashian kauft Video-Outfit von Janet Jackson

Kim Kardashian (li.) ist ein großer Fan von Janet Jackson. (rto/spot)

17.05.2021 11:44 Uhr

Kim Kardashian hat das Outfit ersteigert, das Sängerin Janet Jackson 1993 in ihrem Video zu "If" getragen hat. Dafür legte sie stolze 25.000 Dollar hin.

Das kalifornische Auktionshaus „Julien’s Auctions“ hat am vergangenen Wochenende Kostüme, Kleider, Gegenstände, Accessoires und Schmuckstücke von US-Sängerin Janet Jackson (55) versteigert. Und bei dem Ausverkauf hat auch ein ganz besonderer Fan der Sängerin zugeschlagen: Kim Kardashian (40). Sie ersteigerte das schwarz-weiße Outfit, das Jackson 1993 im Video zu ihrem Song „If“ getragen hat, und legte dafür stolze 25.000 Dollar (rund 20.500 Euro) auf den Tisch.

In einer Instagram-Story gratulierte Kardashian Jackson am Sonntag (16. Mai) zunächst zu ihrem 55. Geburtstag. Danach postete sie ein Bild, das einen Ausschnitt aus dem „If“-Video zeigt und auf dem Jacksons Outfit zu sehen ist. Dazu schrieb Kardashian: „Ich bin so ein großer Fan, ich kann gar nicht glauben, dass ich diese Auktion gewonnen habe.“ Jackson reagierte prompt, teilte diese Instagram-Story über ihren Account und schrieb: „Vielen Dank Kim! Ich hoffe, ‚If‘ bereitet dir so viel Freude, wie es mir bereitet hat.“

Wieviel Geld insgesamt bei der drei Tage dauernden Auktion zusammengekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Ein Teil des Erlöses geht laut „Julien’s Auctions“ an die Non-Profit-Organisation Compassion International, die sich gegen Kinderarmut und für humanitäre Hilfe einsetzt.