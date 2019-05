Kim Kardashian: Kinderbetreuung für 1 Million Dollar?

Freitag, 24. Mai 2019 14:54 Uhr

Kim Kardashian Wests Kinderbetreuung kostet angeblich etwa eine Millionen Euro im Jahr.

Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star und der Rapper bekamen ihr viertes Kind per Leihmutterschaft Anfang des Monats und jetzt ist die Rechnung der Familie für die Kinderbetreuung so hoch wie noch nie.

Ein Insider erzählte dazu der (allerdings wenig vertrauenswürdigen) RadarOnline.com‘: „Das meiste Geld stecken sie momentan in die Gehälter der Nannies. Die beiden haben immer ein Team da, das rund um dir Uhr vor Ort ist. Im Team sind auch noch Assistenten, Personal-Trainers, Köche und Stylisten mit dabei. Das Ganze kostet um die 45.000 bis 90.000 Euro jeden Monat.“

Quelle: instagram.com

Kim packt auch selbst mit an!

Trotzdem sollen die beiden Eltern sich sehr um ihre Kinder kümmern, so berichtete der Insider weiter: „Kim hat zwar Hilfe, packt aber selbst auch mit an. Sie und Kanye sind oft mit dem Baby nachts wach. Er ist immer noch sehr klein und sie müssen ihn oft aufwecken, um ihn zu füttern. Kim weiß, dass all ihre Kinder sie brauchen und Zeit mit ihr verbringen müssen – und dafür hat sie momentan auch die Zeit. Sie ist auf jeden Fall sehr glücklich. Und Kanye liebt die Energie, ein Neugeborenes im Haus zu haben.“ Und die Atmosphäre im Hause Wests ist viel ruhiger geworden. Der Reality-TV-Star war vor der Geburt von Psalm etwas „ausgerastet“, da er nicht gewusst habe, ob die Familie dafür bereit sei, so erklärte der Insider.